19日在台北市台北車站、中山商圈犯下無差別攻擊事件的27歲嫌犯張文，在奪走3條人命後直衝誠品南西百貨墜樓身亡。由於張文死亡緣故，其真正犯罪動機難以釐清，警方從其金流、犯案工具及留下的平板著手調查。而在張文留下的平板電腦中，警方發現內存有「作案計畫書」外，另意外發現張文生前的興趣單純，喜歡看日本動漫以及玩手遊，相當反差。警方持續追查張文犯案動機，從平板電腦的資料中發現內有「作案計畫書」，而在台北車站、中山商圈均被標示為攻擊點。由於存取權限及編輯者均為張文本人，初步研判已預謀許久、無共犯。不僅如此，張文更曾在犯案前多次搜尋「鄭捷」其在2011年於北捷犯下的隨機殺人案，包括「台灣人，欠鄭捷一個公道」等替鄭捷發聲的文章。進一步調查發現，張文的喜好如同「宅男」般單純，平常喜愛看女性角色為主的日本動漫以及角色扮演手遊。至於張文的金流部分，發現他在2023年8月從保全業離職後便無收入，支出全倚賴當保全收入存款及母親金援。而張母曾在2023年時一口氣匯給張文高達45萬元，另於2023年至今年10月間每3個月給予3萬至6萬不等金額，匯入約37萬元。警方清查張文相關裝備，長刀價格為2300元至2700元不等；短刀價格600餘元，其帳戶餘額僅剩下39元。