受東北風影響，風速微弱且濕度高，台灣中南部污染物容易累積，環境部指出，今（24）日雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級，台南市政府中午也發布「紅色警示」，提醒PM2.5等污染物質已超標，民眾外出務必特別注意。
環境部說明，今天由於東北季風挾帶境外污染物移入台灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。
台南市政府強調，由於清晨濕度高產生部分霧氣，進而導致污染物生成累積，空氣品質交叉的情況，預計持續至今日下半天。台南市長黃偉哲表示，市府21局處及37區公所已啟動應變減緩空污：私部門工廠工地執行相關減排應變措施，減緩空氣污染。
台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰提及，台灣肺癌有3個第一，分別是「全國每年新增最多的癌症、最多死亡的癌症、最花錢的癌症」，甚至因為空氣污染造成的「EGFR 突變型肺腺癌」也是世界第一，顯見台灣人的體質就是會因為空氣污染產生肺腺癌，當空氣品質較差時，應落實3件防護措施。
◾戴口罩：口罩是抵抗空污的第一道防線，避免污染物質被吸入體內， 一般的外科口罩對 PM2.5 的防禦力約3至4成，其實就已足夠，但要特別提醒，應避免使用可水洗、重複利用的布製口罩，因為孔洞較大，對較細小的 PM2.5 毫無防禦能力。
◾避免從事戶外運動：雖然運動身體好，但研究顯示，在空污環境走路2小時，肺功能不僅無法改善，血管硬度還會變硬，從事戶外運動時，務必要確認 PM2.5 的濃度，尤其是件較大的長輩、孕婦要特別注意。
◾使用空氣清淨機：PM2.5 可以從門窗滲透到家中，除了避免外出、緊閉門窗外，室內也應適時開啟空氣清淨機，一般過濾效果也有3至4成；不過仍要注意機台規格是否能應對室內坪數，才能發揮最大功效。
