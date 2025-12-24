我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年縣市長選戰逐步升溫，各陣營正積極布局，前民眾黨主席柯文哲日前一句「我要請纓去住南部」，引發政壇熱議，外界也相當關注，高雄市、台南市的選情是否因此出現變數？對此，政治評論員吳靜怡分析，柯文哲若到高雄，恐怕才會成為政壇震撼彈，柯志恩將面臨即使有王金平也擋不住的第一波巨浪。吳靜怡提到，柯文哲曾經直播透露到南部經營，許多人判斷是「台南」，但曾經民眾黨在組織佈局計畫是「深耕高雄」，若柯文哲要延續自己司法一貫的方程式，就是要延伸政治影響力，無論是壯大民眾黨才能獲得未來正副總統叫板的能量，又或者在明年參選藍白候選人一定要有強棒。吳靜怡續指，目前有人勸進柯妻陳佩琪參選澎湖，而最近剛復職的新竹市長高虹安也早就不是民眾黨，柯文哲若到高雄，恐怕才會成為政壇震撼彈！柯志恩面臨即使有王金平也擋不住的第一波巨浪。她也調侃：「民眾黨小雞們只寄望真正有影響力的柯文哲，黃國昌人生卻只剩下寄情賴清德，可悲啊啊啊！」