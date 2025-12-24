我是廣告 請繼續往下閱讀

1.韌性特別條例／低收入戶及中低收入戶加發生活補助金

2.長期照顧十年計畫3.0／擴大長照給付對象

3.國民年金保險月投保金額調整

4.國民年金保險被保險人暨未參加相關社會保險我國籍新生兒的生母生育補助

5.調整健保投保金額下限

6.全民健康保險保險對象住院應自行負擔費用之最高金額

7.調整第3類被保險人投保金額

8.弱勢加發生活補助

9.幽門螺旋桿菌檢測服務

衛福部公布元旦新制，包括低收入戶每人每月加發1千元、國民年金保險被保險人，每胎生育給付加生育補助至新台幣10萬元等。相關新制《NOWNEWS今日新聞》整理提供民眾參考。針對政府列冊低(中低)收入戶等弱勢族群，除了原有的生活補助之外，低收入戶每人每月加發1,000元，中低收入戶每人每月加發750元的生活補助，自明年1月起至116年1月底止，預計發給13個月。預估照顧54萬5000人長照3.0長照給付對象，除原本長照2.0服務對象外，自2026年1月1日起新增以下2類：🟢全年齡失智且失能者。🟢評估期間符合健保署公告之急性後期整合照護計畫(PAC)收案對象，且符合長照需要2級以上。預估74.5萬人受惠。國民年金保險月投保金額由1萬9761元調整為2萬1103元，保險費隨之調整，各項保險給付金額也隨同調高。受影響的國保被保險人約278萬人，領取給付的受惠人數每年約160萬人。國保被保險人分娩或早產，且依國民年金法規定請領生育給付：每胎生育給付加生育補助至新台幣10萬元。未參加相關社會保險的我國籍新生兒生母，每胎生育補助新台幣10萬元。🟢雙生以上者，依比例增給。🟢預估115年度國保生育給付人數為1萬3214人，未參加相關社會保險之我國籍新生兒生母7144人。配合最低工資調整，修正「全民健康保險投保金額分級表」最低一級，同步調升至29500元。約791萬人保險費將受影響，全年保險收入增加約43億元。115年保險對象於急性病房住院30日以內或於慢性病房住院180日以內，其應自行負擔費用之最高金額，即住院部分負擔上限。🟢同一疾病每次住院部分負擔上限：5萬7千元。🟢全年累計住院部分負擔上限：9萬5千元。根據健保署估算，影響人數約1.1萬人，增加住院部分負擔金額約6198萬元。若保險對象於今年已入院，並於明年初始出院，該次住院仍可適用今年每次住院部分負擔上限5萬1千元。自明年1月1日起，第3類被保險人之投保金額由2萬8590元調整為2萬9500元。影響約173萬人，保險對象每人每月自付保險費由443元調整為458元，較原自付保險費增加15元。為加強照顧弱勢族群，針對家庭總收入平均分配全家人口最低生活費 1.5倍以上，未超過2.5倍者，除原有補助外，自115年1月至116年1月止共13個月，每人每月加發生活補助費500元。預計照顧54萬人，含領有身心障礙者生活補助、中低收入老人生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助、弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助、特殊境遇家庭符合子女生活津貼或子女教育補助者。衛福部預防保健癌症篩檢新增提供45至74歲民眾終身1次「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌服務」，逾60萬人。