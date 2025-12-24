43歲金曲歌后魏如萱（娃娃）今年7月認愛小21歲網紅男友Ian，不過卻捲入3角戀疑雲，她澄清是男方單身後才交往，如今看似風波已過，魏如萱日前受訪透露和Ian談遠距離戀愛，感情穩定。聖誕節將至，魏如萱昨（23）日罕見公開以雪地為背景的比基尼照片，以及穿內衣裸臀的清涼照，談起姐弟戀的她，尺度可說是越來越大，粉絲還質疑是AI生成的照片。
昨天，魏如萱在粉專宣傳《聖誕的珍珠》快閃活動，附上兩張應景的雪地美照，第一張她穿全套聖誕辣妹裝，只有小露蜜大腿，沒想到，下一張換穿白色綁帶比基尼，只有頭上的聖誕帽還留著，勻稱的體態和大腿根一覽無遺，可見年屆不惑的她身材維持得還不錯。
此外，魏如萱還在IG限時動態上傳一張著三點式內衣，跪地入鏡的立可拍照片，凹凸有致的身材曲線畢露，魏如萱附註該組照片為「落選的美照」，一票網友看到後相當驚訝，「妳真的不冷嗎」、「這是免費可以看的嗎」、「會感冒」、「這太辣」、「快把衣服穿好！」其中不少人懷疑照片是AI所生成。
認了和Ian談遠距離戀愛 小倆口每天靠視訊傳情
據《聯合報》報導，魏如萱幾天前出席公開活動，提到男友Ian目前在紐約讀書，兩人天天靠著視訊維繫感情，她為了配合愛人的時差還熬夜熬出黑眼圈，「都是為了等他」，彼此也會互相報備行程。
魏如萱透露，自己跟Ian抱怨變胖、臉很腫時，對方會溫柔誇讚「沒有，妳很漂亮！」讓她瞬間羞紅臉，魏如萱說，兩人相約寒假見面，「想一起去吃很多好吃的」，另外，魏如萱也期待男友明年2月初能來台北小巨蛋看她的「怪奇的珍珠」演唱會。
資料來源：魏如萱 waa wei IG
