日籍女星佐藤麻衣的爸爸去年被診斷出胰臟癌二期，今年動了手術後，健康狀況仍未好轉。麻衣昨（23）日晚間在IG發文，貼出爸爸與兒子的祖孫照，難過地說：「謝謝我爸爸給孫子無限的愛，慢慢接受真的…爸爸生命只剩幾天」。麻衣目前陪伴在爸爸身邊，她透露爸爸前幾天還小聲地對她說，這段時間「有了很多美好回憶」，父女間的鼻酸對話讓人看哭。
麻衣爸爸生命剩沒幾天時間 她悲吐父女對話
麻衣昨日在IG限時動態貼出爸爸與她兒子互動的照片，充滿濃濃祖孫情，麻衣接著坦言爸爸身體狀況不樂觀，生命只剩下最後幾天的時間，她已經開始慢慢接受這個事實，只想好好把握時間陪在爸爸身邊。
麻衣也用不太流利的中文寫道：「前幾天爸爸用跟我小小聲『有了很多美好回憶』。我這2週不停流淚，剩下不知道幾天，我會繼續一直陪爸爸」。而照片中的麻衣爸爸時而抱著金孫，時而跟孫子手牽手，很珍惜一家人相處的時光。
麻衣爸爸今年才動手術 胰臟癌惡化病重
事實上，麻衣在今年5月時就有透露，爸爸動了胰臟癌手術，但仍需要住院化療，癌細胞沒有完全清除乾淨；如今看來，麻衣爸爸應該是病況惡化。粉絲也紛紛留言安慰麻衣，希望有奇蹟出現，讓她爸爸能多活久一點時間。
麻衣離婚王泉仁 帶小孩回日本定居
而麻衣2023年4月與台塑集團創辦人王永慶長孫王泉仁結束長達9年的婚姻後，帶著小孩返回日本定居，但還是會因工作關係往返台灣，她也經常在社群上分享自己生活日常，慢慢在螢光幕復出，怎料如今又面臨父親病重的打擊，麻衣心情想必很難受。
資料來源：麻衣IG
