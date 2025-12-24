每到聖誕節Google就會推出Google 聖誕老人追蹤器（Santa Tracker），已經成為網友聖誕節必定要到訪的網站。2025聖誕版本同樣可以追蹤聖誕老人的行蹤，還能看到目前已經發送多少禮物，預計會在台灣時間12月24日晚上6點啟程，而根據以往經驗，預計今晚9點～11點左右會經過台灣。網站上還有多款精心設計的小遊戲，推薦6款等聖誕老公公的期間可以殺時間。
聖誕老公公何時出發(連結請點)
聖誕老公公預計會在台灣時間12月24日晚上6點啟程，預計今晚10點～11點左右會經過台灣。透過追蹤器可以追蹤聖誕老人和他的馴鹿，到世界各地向孩子發送禮物，預計旅程持續 25 個小時。
🟡聖誕老公公自拍照 (連結請點)
很適合幼童的聖誕老公公自拍，可以幫忙設計新造型，包括染鬍子、加點新奇的配飾，成為「潮流達人」，創作完成後，還能拍下專屬的搞笑照片，分享給朋友或家人。
🟡各地節日習俗 (連結請點)
各地度過聖誕節的方式可能大不相同，有些國家注重宗教儀式，例如參加午夜彌撒；有些則著重於家庭聚會與交換禮物的溫馨時刻。而在亞洲的一些地區，聖誕節更多是一個充滿浪漫氛圍的節日，成為情侶約會的好時機。透過這款遊戲，可以在互動地圖上探索全球不同的聖誕節習俗，學習背後的文化故事，還能挑戰趣味小測驗，增進對世界文化的了解。
🟡聖誕老人在哪裡？ (連結請點)
類似尋找隱藏物品的遊戲，玩家需要在熱鬧的聖誕場景中尋找聖誕老人和其他節日元素。遊戲場景精緻，細節豐富，充滿濃厚的聖誕氛圍。在尋找的過程中，你不僅需要專注力，還需要一定的觀察能力來辨識隱藏在角落中的目標。這款遊戲非常適合與家人一起玩，透過合作與比拼增進感情，也讓人感受到節日的溫馨與歡樂。
🟡禮物大作戰 (連結請點)
聖誕工坊正忙著組裝和包裝禮物，但調皮的企鵝卻時不時來搗亂！這款遊戲要求玩家快速地組合零件，將禮物妥善包裝並送上傳送帶。過程中，需要與隊友協同合作，分工明確，才能克服一波波的挑戰。
🟡程式碼之舞力全開 (連結請點)
這是一款寓教於樂的遊戲，玩家可以透過拖拉程式模塊，指導聖誕小精靈完成炫酷的舞蹈動作。遊戲設計結合了基礎的程式邏輯學習，例如指令排序、條件判斷與迴圈運算，讓玩家在遊戲中自然掌握程式的基礎概念。這款遊戲特別適合孩子和家長一起挑戰，不僅可以增進親子互動，也為孩子的學習打下良好基礎。無論是初學者還是程式愛好者，都能享受其中的樂趣。
🟡雪球大戰 (連結請點)
遊戲背景設定在一片白雪皚皚的冬季場景中，玩家需要快速投擲雪球來擊中對手，同時避免被反擊。遊戲不僅考驗玩家的手眼協調能力，還能幫助釋放壓力，是一款趣味十足且令人上癮的休閒遊戲，還可以選擇單人模式與電腦對戰，或是與朋友比拼，看看誰能成為最後的雪球大戰冠軍！
資料來源：Google 聖誕老人追蹤器
