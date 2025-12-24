我是廣告 請繼續往下閱讀

▲危急時刻孕婦牢記三大原則：逃、躲、擋。（圖／臺北市立聯合醫院繪製）

▲孕婦若受傷，醫師表示盡量左側躺，維持子宮血流以保護胎兒。（圖／臺北市立聯合醫院繪製）

針對近期捷運站發生突發暴力事件，如果是孕產婦出門在外遇到突發危險狀況時該如何自保？臺北市立聯合醫院婦幼專案辦公室主任、婦產部主任張芳維強調，孕期因腹中有寶寶、重心改變，平衡感較差，跌倒風險明顯增加，不宜奔跑，首要原則是保護自己與腹中胎兒安全，務必以穩定、安全的方式迅速離開現場。在危急時刻，選擇逃離，是對生命最負責的決定，婦幼院區建議孕婦牢記三大原則：發現有人持械、攻擊他人或出現危險行為時，加快腳步但應避免奔跑，以穩定步伐朝最近出口或安全區域快步走，同時雙手托住肚子，可降低快走時的重心不穩，另也可以保護寶寶，避免被路人直接衝撞到。若當下環境受限、無明確逃跑路線，應就近躲避於柱體、車廂角落或大型設施後方掩蔽，降低直接遭受攻擊的機率，同時可用雙手或包包護住腹部，維持身體穩定，避免跌倒與碰撞。若推車裡有小孩， 須先抱起寶寶，以推車擋住外面，形成障礙物，讓暴徒較不易接近。同時建議蹲下，維持重心平穩，用雙手或包包護住腹部，避免跌倒與碰撞。絕對不要正面對抗！萬不得已遭逼近、無法躲避或逃離時，可利用包包、外套、雨傘與嬰兒車等隨身物品防護，暫時拉開距離，創造撤離空間。醫師提醒孕婦平時搭乘捷運時，可優先選擇靠近車門、緊急對講設備或站務人員較近的位置，避免滑手機過度專注，以利即時察覺異常狀況；如果在過程中受傷，在安全環境下，，維持良好的血液循環；若事後身體出現子宮收縮、腹痛、陰道出血、頭暈、胎動明顯減少…等孕期異常症狀，即使當下未受傷，也應儘速就醫評估。