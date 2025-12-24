我是廣告 請繼續往下閱讀

今（24）日是苗栗縣長鍾東錦就職3周年，苗栗縣政府上午在巨蛋體育館舉辦縣政發表暨交流座談會，及鍾東錦就職3周年典禮，中午席開50桌。餐會現場鍾東錦正式宣布，第二副縣長由民眾黨政策會執行長兼苗栗縣黨部主委賴香伶接任，象徵藍白合示範區再加一。苗栗縣政府今天在巨蛋體育館舉辦「114年縣政發表暨交流座談會」，及縣長就職3周年典禮，中午席開50桌。政壇早盛傳，鍾東錦的第二副縣長屬意民眾黨中央政策會執行長、苗栗縣黨部主委賴香伶，也曾在受訪時提及，在選舉的時候，欠了民眾黨前黨主席柯文哲一份人情「永遠不會忘記」，更認為政治應該是往前看，人愈來愈多、團隊愈來愈大，才是邁向成功的道路。今天是鍾東錦就職3周年典禮，餐會現場鍾東錦正式宣布，第二副縣長由賴香伶接任，這也是繼基隆縣長謝國樑邀請民眾黨籍的邱佩琳出任副縣長後，第二個縣市首長層級藍白合的示範區。賴香伶老家在三義鄉西湖村，是標準的客家子弟，早年投身勞工運動，並曾擔任柯文哲任職台北市長時的勞動局長，也曾擔任民眾黨不分區立委，目前則是擔任台灣民眾黨政策會執行長。