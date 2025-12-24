台北市立動物園（Taipei Zoo）在平安夜宣布喜訊！北市動物園今（24）日正式宣布，園區內的弓角羚羊家族於12月10日順利誕下一隻雄性小羚羊。儘管羚羊媽媽因初次生產而未展現育幼行為，但在保育員啟動「人工哺育」機制的悉心照料下，羚羊寶寶目前進食狀況穩定，更與園內的羚羊長輩們展開有趣的互動，成為今年冬天最萌的亮點。
羚羊新手媽咪首育幼太慌！保育員化身全職保母「側邊餵奶」
12月10日一隻雄性的角羚羊寶寶出生後，台北市立動物園觀察到新手羚羊媽媽顯得極度慌張，遲遲未出現哺育行為。為了確保寶寶能攝取足夠營養並健康成長，動物園團隊經過審慎評估，決定介入進行人工哺育。
接手這項任務並不容易。保育員透露，弓角羚羊的人工哺育充滿學問，甚至需要「照書養」來調整策略，隨後開始了日夜輪班照料保育員從清晨到深夜挑燈輪班餵奶，確保寶寶少量多餐、營養充足。
此外，餵食羚羊寶寶的技巧也相當特殊，不同於一般哺乳動物，若將奶嘴正對羚羊寶寶口部，牠會抗拒撇頭；保育員必須從「嘴巴側邊」切入，才能激發寶寶的咀嚼擠奶本能。
未來等到寶寶逐漸長大之後，保育員也需要代替媽媽的位置，逐步教導寶寶斷奶並學習食用草料，每一步驟都馬虎不得。
羚羊寶寶接受隔代教養！爺爺奶奶超疼愛牠
北市動物園也表示，為了讓人工哺育的寶寶未來能順利回歸群體，保育員特別安排了「社會化」課程，趁著冬日暖陽，帶領寶寶到戶外熟悉環境，並接觸同類氣味。
園方嘗試讓一頭高齡獨居的雄性弓角羚羊與寶寶相處，意外促成了溫馨的「代間教育」畫面。羚羊寶寶對這位「鄰居爺爺」充滿好奇，不僅主動靠近觀察爺爺吃草，甚至一度將爺爺誤認為媽媽而上前「討奶喝」，嚇了老羚羊一跳。目前這對「祖孫」互動良好，園方期望透過觀察長輩的行為，寶寶能更快學會採食草料的技巧，為日後離乳及融入大群體做足準備。
至於遊客們什麼時候能看到羚羊寶寶亮相？北市立動物園表示，這隻在冬日誕生的弓角羚羊寶寶，是園區保育工作的重要成果。目前寶寶在保育員與羚羊長輩的雙重教導下，正逐步適應環境。園方希望在不久的將來，這隻頭好壯壯的小羚羊能正式在活動場與所有遊客見面，為大家帶來更多歡樂與生態教育的啟發。
資料來源：台北市立動物園
