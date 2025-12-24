我是廣告 請繼續往下閱讀

▲毛弟是吳品潔前男友。（圖／邱宇辰 Chris 臉書）

男星禾浩辰和吳品潔2023年中認愛，交往兩年半，今（24）日在社群無預警宣布求婚成功，甜蜜寫下「SHE SAID YES」，讓許多粉絲、好友擁入留言區祝福。吳品潔多年前的前男友毛弟邱宇辰也送上祝福，「她是很好的女生，為她感到開心。」吳品潔和禾浩辰交往前，曾經在2019年認愛毛弟邱宇辰，不過兩人在2020年就分手了，本次吳品潔和禾浩辰成功走到一起，前男友的反應也成為了眾人關注的目標，根據《ETtoday星光雲》報導，毛弟透過經紀人回應，表示吳品潔是很好的女生，看到她找到屬於自己的幸福，自己也非常感動開心。男星禾浩辰於2023年公開認愛女星吳品潔，兩人交往僅約2個月便大方曝光戀情，之後頻頻在社群平台放閃，感情甜蜜又穩定。今（24）日聖誕夜，禾浩辰無預警拋出喜訊，宣布求婚成功，他曬出自己單膝下跪、拿著鑽戒的照片，並以簡短有力的「SHE SAID YES」分享幸福時刻。消息曝光後，立刻湧入大量網友留言祝福，喜氣洋洋。禾浩辰、吳品潔透過《你有念大學嗎？》結緣，當時吳品潔受訪時曾提到，自己的理想型就是禾浩辰，因為「對方總是可以從包包裡變出東西吃！」她表示自己喜歡個性man、有肩膀的男生，個性霸氣的人容易得到自己的心，本次她和禾浩辰愛情修成正果，也吸引許多粉絲祝福，共享這個珍貴時刻。