我是廣告 請繼續往下閱讀

黃金價格進入12月後再度出現飆漲，現貨黃金價格周三首次突破每盎司4500美元大關，白銀和其他貴金屬價格也創下歷史新高，白銀今年價格漲幅更勝黃金。專家表示，這可能與這兩種金屬之間的獨特關係有關。根據路透報導，投資者紛紛湧入貴金屬市場，受到地緣政治和貿易風險影響，並預期美國將在2026年進一步降息，現貨黃金價格上漲，盤中一度觸及每盎司4,525.19美元的歷史新高。白銀價格上漲 1.1%，至每盎司 72.16 美元，並一度曾觸及每盎司 72.70 美元的歷史新高；鉑金價格上漲 2.5%，至每盎司 2333.80 美元，曾觸及每盎司 2377.50 美元的高點。貴金屬價格受到避險情緒影響持續走高，其中，白銀表現更為強勁，年初至今的漲幅已超越金價。自今年初以來，白銀已上漲 138%，創下歷史新高，漲幅更甚黃金的71%。據Yahoo Finance報導，Orrell Capital Management 及 OCM 黃金基金副總裁兼投資組合經理歐瑞爾(Steven Orrell)表示，「從歷史來看，在貴金屬牛市期間，白銀往往落後於黃金，隨後會像我們在週一看到的那樣大幅補漲。在過去五年中，白銀的表現一直落後於黃金，直到上個月才劇烈飆升。考量到黃金今年表現創下歷史紀錄，白銀作為貴金屬與黃金的連動性無疑是主要的推動力。」雖然兩種金屬價格都在飆升，但白銀的表現正迅速超越黃金，為什麼近期白銀漲勢比黃金更猛？歐瑞爾歸納幾個潛在因素，首先是投資需求，他指出，隨著通膨預期上升，更多人會在購買黃金的同時買入白銀。白銀被稱為「窮人的黃金」，因為它提供了一種更便宜的方式來觸及貴金屬並獲得更多實體金屬。第二是利率與工業需求，隨著利率下調，投資者可能以企業佈局的角度來看白銀，預期許多企業將投入更多需要白銀導電特性的項目。白銀與黃金略有不同，兼具投資與工業用途（如電子產品和太陽能板），這使得白銀價格的波動往往比金價更劇烈。此外，白銀的流動性低於黃金，這意味著黃金更容易兌換成現金。