行政院長卓榮泰不副署立法院通過的財劃法，在野黨提出要提案彈劾總統賴清德，對此，根據震傳媒今（24）日公布最新民調顯示，40.1%受訪者表示認同，45.1%表示不認同，14.8%表示無意見，分析中發現，藍綠白支持者各擁立場，不過中間選民對於認同、不認同以及無意見者則呈現均勢，顯示彈劾總統議題已為各陣營政治立場之爭。交叉分析中發現，民進黨支持者中，13.6%認同、78.4%不認同；國民黨支持者中69.2%認同、20.8%不認同；民眾黨支持者中78.0%認同、20.0%不認同；至於不偏政黨者，31.1%認同、34.5%不認同、34.5%無意見。民調中也指出，50-59歲、研究所以上學歷族群，逾半數不認同在野彈劾總統，認同在野彈劾總統比例高於全國較多者：男性；20-29歲、60-69歲；專科學歷。不認同在野彈劾總統比例高於全國較多者：40-59歲；研究所以上學歷。本次民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2025年本次民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2025年11月24日至11月25日，針對全國年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。【手機】依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,077人（加權前家戶536份、手機541份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。