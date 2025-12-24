我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰日前宣布不副署《財劃法》修正案後，藍白宣布對總統賴清德啟動彈劾案程序，並分別提案，昨（23）日在立法院程序委員會上，藍白仗著人數優勢再度聯手勝出，將總統彈劾案排入26日院會議程。在政治攻防升溫之際，《震傳媒》最新民調也同步出爐，針對賴總統施政表現，以「台北市」不滿意度54.0%，為六都之中最高。根據《震傳媒》今（24）日公布的最新民調結果，在施政滿意度方面，43.4%的受訪者表示滿意，47.4%則表示不滿意；相較前一次調查，滿意度下滑0.7個百分點，不滿意度則上升4.1個百分點。若以政黨支持度交叉分析，83.5%的民進黨支持者表示滿意，但國民黨支持者中有83.6%表達不滿，民眾黨支持者的不滿意比例更高達88.9%。從六都來看，台北市對賴總統施政的不滿意度達54.0%，為六都最高；相對之下，台南市滿意度達63.8%，居六都之冠，呈現明顯的區域差異。在信任度調查部分，47.2%的民眾表示信任賴清德，44.2%則表示不信任；與上次民調相比，信任度下降1.0個百分點，不信任度上升4.3個百分點。進一步分析顯示，88.8%的民進黨支持者信任賴清德，但國民黨支持者中有83.7%表示不信任，民眾黨支持者的不信任比例則達85.6%。六都之中，台北市對賴總統的不信任度同樣以54.0%居冠，台南市信任度則以64.5%位居第一。本次民調由《震傳媒》出資，委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間為2025年11月24日至11月25日，針對全國年滿20歲民眾進行。調查採CATI電腦輔助電話訪問系統，包含住宅電話與手機抽樣，並依內政部人口統計資料進行地區、性別、年齡與教育程度加權。成功完成訪問1,077份，在95%信心水準下，抽樣誤差約為±2.99個百分點。