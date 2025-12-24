我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院前院長王金平日前舉行從政50周年感恩餐會，卻因為未邀請國民黨主席鄭麗文，還稱「柯志恩才是代表國民黨」，此說法引發外界揣測兩人不和。對此，鄭麗文今（24）日公開闢謠，更提到昨天親自拜會王金平，邀請他出任國民黨最高顧問，「王院長也一口答應，明年初，1月初就會到王院長辦公室請他出任本黨最高顧問」。鄭麗文今天在中常會上提及，昨天下午在副主席兼秘書長陪同下，特別拜會前立法院長王金平，拜會主要目的，是向王金平正式提出邀請，希望聘王金平作為本黨最高顧問，王金平從政50年來，在國民黨的貢獻卓著，在台灣人賣寬廣，退而不休的時間，希望王金平繼續對國民黨做出持續貢獻。鄭麗文提及，不管是王金平非常豐沛的人脈，在社會各界威望，以及黨內同志對大家最熟悉的、長年相處互動，王金平都非常願意，繼續為國民黨進一份心力。自從自己擔任國民黨不分區立委，總共擔任兩屆，第一屆的院長就是王金平，過去1、20年間，她受到王院長很大的提攜照顧，也養成固定請益的習慣，大家都非常熟悉，他古道熱腸公道伯，對晚輩照顧不遺餘力。鄭麗文說，因此昨天下午約了見面，星期天時，王金平在高雄辦了餐會，是他從政50年感恩餐會，引起一些不必要的誤會，「昨天他還問我說要不要發新聞稿澄清，我說不用！我中常會說比較快，自己人澄清來澄清去很奇怪，院長就說好」，因為王金平在高雄的餐會，事先做過很多討論，以王金平從政經歷，就以鄭麗文為例，要邀請現任黨主席，那就變成不是高雄在地感恩餐會，因為邀請自己就要邀請歷任國民黨主席，邀請歷任主席就要邀請歷任院長、正副總統，規模就不一樣，那他來台北辦就好，在高雄辦是因為鄉親熱情，院長不希望鋪張，所以一開始就定調在高雄在地，引起一些不必要勿會。鄭麗文說，高雄在地本黨主委就是柯志恩，所以那邊王金平才會說，代表國民黨是柯志恩，不是鄭麗文，引起一些不必要的聯想、擴大解讀，她擔任主席後，就有各種來自媒體、網路的揣測謠言，有需要正式澄清，也都會跟常委報告。鄭麗文認為，在地餐會自然以王金平豐沛人脈跟高雄政治人物，只要時間允許都會出席，包括綠委跟市長，這一點都不奇怪，正是因為王金平在政壇特殊的地位跟高度，所以早就約好昨天請王金平出任最高顧問，且上周二晚上才和立院好朋友、院長餐會，「我常常跟院長見面，不需要特別星期天還特別去一趟」。鄭麗文說，王金平提醒，他退休之後，最重要的使命跟願望就是促進台灣內部的和諧團結，全力推動兩岸和平，這就是他人生最大的願望跟使命，自己非常認同王金平願望，台灣內部不能再內耗、對立、莫須有的仇恨，國民黨面對強權迫害毫不畏懼、全力反擊，但是更希望可以團結台灣、有個和諧社會，「昨天跟王院長提出這樣的邀請，王院長也一口答應，明年初，1月初就會到王院長辦公室請他出任本黨最高顧問」。