針對近期中國對我們動作頻頻以及國內政局現況，，震傳媒今（24）日公布最新民調顯示，53.7%受訪者表示對中華民國台灣的未來感到樂觀，37.5%表示不樂觀，其中藍白支持者則超過五成表示不樂觀，民進黨支持者中，則有，73.8%表示樂觀看待。民調中指出，民進黨支持者中，73.8%表示樂觀、20.5%不樂觀；國民黨支持者38.6%表示樂觀、56.7%不樂觀；民眾黨支持者46.7%樂觀、51.9%不樂觀；不偏任何政黨者43.5%樂觀、38.8%不樂觀，17.7%無意見。交叉分析中也發現，除30-39歲族群，其他族群對台灣未來皆以「樂觀」比例較高，對台灣未來樂觀比例高於全國較多者：男性；20-29歲、40-49歲、60-69歲；研究所以上學歷者。對台灣未來不樂觀比例高於全國較多者：30-39歲；高中職學歷。本次民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2025年本次民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2025年11月24日至11月25日，針對全國年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。【手機】依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,077人（加權前家戶536份、手機541份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。