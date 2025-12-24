我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文日前談及兩岸與統獨立場，指出中華民國、中華人民共和國雖「互不隸屬」，但仍「同屬一中」，相關言論引發關注。對此，陸委會副主委梁文傑建議，鄭麗文不妨多學學台北市長蔣萬安的說法，多談「捍衛中華民國」，才符合台灣社會的最大共識。鄭麗文22日晚間受邀至東吳大學政治系學生會演講，主題為「國民黨的改革與青年參政之路」，在分享自身求學與從政歷程後，接受學生提問。有學生關切她的統獨立場，鄭麗文回應指出，中華民國當然是一個國家，並反質疑：「不需要用這樣挑釁的方式來問。」她進一步表示，中華民國、中華人民共和國雖然互不隸屬，但「同屬一中」，至於是誰在質疑中華民國、扭曲或改寫其所代表的價值，「不言而喻」。梁文傑今（24）日受訪時直言，鄭麗文可以「學學蔣萬安市長」，因為蔣萬安大多談的都是「捍衛中華民國」。他認為，這樣的論述才是目前台灣社會的最大公約數，而不是反覆強調「一個中國」，呼籲政治人物應更聚焦於守護中華民國本身。此外，行政院提出為期8年、總額1.25兆元的國防特別預算，23日再度遭藍白陣營封殺，未能排入26日院會處理；民進黨質疑，藍白對強化國防態度消極，甚至有藍營立委日前跑到中國，返台後隨即封殺國防預算，質疑「究竟是在為哪一個國家服務」？對此，梁文傑僅表示，相關問題「就交由社會討論吧」。