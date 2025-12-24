我是廣告 請繼續往下閱讀

針對行政院長卓榮泰不副署立法院通過的財劃法，若在野黨對閣揆提出不信任案，屆時總統將可解散國會重新改選，震傳媒今（24）日公布最新民調顯示，41.0%受訪者表示支持，36.4%表示不支持，22.7%表示無意見，分析中發現，54.7國民黨支持者贊成倒閣，亦有52.6%民眾黨支持者表示支持倒閣。交叉分析中發現，民進黨支持者中，36.0%表示支持、48.8%表示反對；國民長支持者中，54.7%表示支持、30.0%反對；民眾黨支持者中，52.6%支持、35.1%反對；至於不偏任何政黨者，29.6%支持、27.4%反對，另有43.0%表示無意見。民調中也發現，20-29歲族群不支持倒閣比例較高；30歲以上族群支持倒閣比例高，支持在野發動倒閣比例高於全國較多者：男性；50-69歲；高中職學歷。不支持在野發動倒閣比例高於全國較多者：40-49歲；專科及研究所以上男性。本次民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2025年本次民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2025年11月24日至11月25日，針對全國年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。【手機】依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,077人（加權前家戶536份、手機541份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。