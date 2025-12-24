我是廣告 請繼續往下閱讀

重機版聖誕老公公現身台中！他討禮物成功超開心

▲重機版聖誕老公公聽見呼喚之後，立刻拿出準備好的禮物袋，拿出一把糖果當作聖誕禮物。（圖／Threads@imyvonne.l）

▲重機版聖誕老公公這幾天都現身在台中街頭，裝扮相當用心，就連車頭都裝上了麋鹿角。（圖／Threads@sin_lu_lin_tina

明（25）日就是一年一度的聖誕節，街頭已充滿濃濃的過節氣氛！近期許多台中人陸續目擊，有重機騎士裝扮成聖誕老公公行駛在街頭。有民眾好奇上前搭話「討禮物」，沒想到竟真的獲得糖果，超暖心的互動過程曝光後，融化了7萬名網友的心。長大後，當知道世上的聖誕老公公其實都是爸爸媽媽扮演的，你是否還能保有初心呢？近期在社群平台Threads上，有民眾分享開車時的奇遇，路旁竟出現一位身穿全套聖誕老人裝的重機騎士，安全帽特製成聖誕帽款式，就連車頭都裝上了麋鹿角，相當用心。隨後，原PO同車駕駛開心搖下車窗，向對方喊道：「聖誕老公公我要禮物！」沒想到下一秒，這位聖誕老人真的把車騎近，從隨身袋子中拿出了一把糖果送給他們，讓兩人驚喜大喊：畫面曝光後，立刻吸引超過7萬名網友按讚迴響；更有許多台中人表示，這幾天都在街頭目睹這位重機聖誕老公公的身影，這位重機聖誕老公公的暖心行為，讓大批網友狂讚：「好可愛的重機騎士，謝謝傳遞溫暖給大家」、「今年最帥的聖誕老公公」、「這就是我想在脆上看到的，願世界充滿各種溫暖」。也有網友分享類似經驗：「幾年前聖誕節深夜叫外送，也遇到一個聖誕老公公送餐，外送箱上還放著馴鹿娃娃，送完餐後真的拿出糖果給我，台灣人真的很溫暖。」