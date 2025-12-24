我是廣告 請繼續往下閱讀

膀胱過動症無單一明確病因 醫：8類人高風險族群

膀胱過動症並非年長者專利，顧家醫療總院長顧芳瑜表示，隨著職場節奏加快與壓力升高，30、40歲青壯年族群的患病比例也有逐漸上升的趨勢。醫師分享，一名35歲科技業小主管因每天平均跑20次廁所，嚴重影響工作和生活，最後藉著膀胱鏡肉毒桿菌注射，才終於改善長期困擾的頻尿問題。顧芳瑜指出，患者每天平均排尿次數高達20次，幾乎每小時就得去一次廁所，讓本就工作忙碌的個案壓力倍增。尤其遇到開會時，為能順利參與會議，甚至養成「先研究上廁所動線」的習慣。顧芳瑜表示，一旦遇到長時間移動或出差，更讓他感到焦慮。膀胱過動症屬於慢性泌尿功能失調，大多無單一明確病因，顧芳瑜說，常見與自律神經調節異常、泌尿道感染後敏感化、反覆憋尿習慣，或男性攝護腺肥大等因素有關。高風險族群包括年齡增長、糖尿病、肥胖、長期壓力、神經退化性疾病、部分藥物使用，以及攝取過多咖啡因或酒精等。顧芳瑜提到，治療上會依照症狀嚴重程度逐步調整，輕症患者可透過生活型態改善與藥物控制穩定病情，較嚴重者則可考慮進一步採用神經刺激或膀胱鏡注射等方式。若頻尿問題已影響日常作息，及早就醫不僅可爭取更多治療選項，也有助於避免因拖延而加重膀胱敏感程度。