國民黨今（24）日在中常會上通過2026地方大選首波提名，包含艱困選區的台南市、高雄市、屏東縣等3縣市，分別提名立委謝龍介、柯志恩與蘇清泉，以及台東縣的吳秀華，共4縣市提名。國民黨主席鄭麗文特別提及，要佩服台東縣議會議長吳秀華，其實本來只要提名「南高屏」，但全台灣最厲害就是台東，因此一併徵召吳秀華，盼延續現任縣長饒慶鈴雄心壯志。國民黨今天中常會上將通過的首波2026縣市長選舉提名人選，包含艱困選區的台南市、高雄市、屏東縣等3縣市，分別提名立委謝龍介、柯志恩與蘇清泉，以及台東縣的吳秀華，共4縣市提名。會中四位參選人皆到場，接受鄭麗文親自推薦，鄭也親自為四人掛上選舉布條。至於台東縣為何突然趕在年底前提名？吳秀華會後受訪時提及，因為民進黨已經確認台東縣長人選，地方基層希望本黨盡快確認提名，在輔選上會比較好。謝龍介受訪時則說，中央黨部通知今天要徵召，感謝陳以信共同努力，讓藍營在台南得到關注，會團結在一起重返執政，2022年大家就已經看到，一個執政將近30年的政黨，台南市鄉親就有想要改變的意念，雖然功虧一簣，但這次重新戰備整備，更多鄉親經過這兩三年民進黨執政過程裡，發生很多官商勾結，對於災害後鄉親也做不到位，有很多鄉親告訴我們想要改變，今天徵召充滿信心，相信台南市民期待會成真。