我是廣告 請繼續往下閱讀

新竹市長高虹安所涉助理費案，二審宣判貪污部分無罪，正式復職市長，國民黨則說，基於藍白合、現任優先原則，將禮讓高虹安爭取連任，高虹安2026連任在望。對此，銘傳大學廣電系主任杜聖聰猜測，綠營在新竹市長人選極有可能是空降，而賴清德總統及民進黨立院黨團總召柯建銘的態度，會是人選定奪關鍵。杜聖聰昨（23）日在廣播節目《POP大國民》中表示，高虹安在726大罷免時，高虹安拿到12萬票不同意票，比市長選舉時的票數還高，即便大罷免的民眾投票動機相當多，但高在大罷免所展現的聲勢很驚人，連任機會高，因此最大的敵人是她自己。杜聖聰分析，高虹安要把市政府螺絲栓緊，也必須要在明年2、3月的新會期，把具體的市政端出來，因為未來新竹市的選勢，會轉成對高虹安市政治理的檢驗，若市政補強，就有機會與大罷免的12萬不同意票形成共振相應，反之則可能成為黃金交叉點，一瀉千里，而官司是否還有變數，也是一大隱憂。對於民進黨2026將會派出誰來對戰高虹安，杜聖聰猜測，民進黨選極有可能派出中央官員或是高層參選空降，但人選究竟會是誰，賴清德以及柯建銘會是關鍵，除了賴總統是民進黨主席外，新竹市是柯建銘經營多年的本命區，所以代表民進黨的參選人，必須在賴、柯兩人間，獲得共識，才有機會出現一拚。