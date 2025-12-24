我是廣告 請繼續往下閱讀

根據《震傳媒》公布最新時事民調，有關在野發動倒閣、談彈劾總統2議題，均有逾4成國人贊成；對此，資深媒體人陳東豪、尚毅夫今（24）日在網路節目《新聞！給問嗎？》主持時，陳東豪表示，從民調數據來看，大家漸漸對政治僵局有些想法，因為發動倒閣的潛台詞就是國會全面改選。主持人尚毅夫指出，對於在野是否進行不信任案，支持的是41%、不支持的是36.4%，大家都在笑藍白不敢提不信任案，但這次民調很有趣，有54.7%國民黨支持者贊成、僅有30%表達反對，另有52.6%民眾黨支持者力挺倒閣、35.1%反對，反而是36%民進黨支持者贊成、48.8%反對，「與大家想的不太一樣！」尚毅夫續指，有關在野提出總統彈劾案，有40.1%認同、45.1%不認同，所以不信任案、彈劾案的支持取向是顛倒的，而有69.2%國民黨支持者認同彈劾案、20.8%反對，另有78%民眾黨支持者認同、20%反對，民進黨支持者僅有13.6%認同、78.4%則表態反對。尚毅夫再指，回來觀察總統賴清德的施政滿意度，有43.4%民眾感到滿意、47.4%不滿意，以此而言，賴清德的不滿意度大於滿意度，但不認同彈劾案的人卻大於認同的，這是有點弔詭的狀況。尚毅夫說到，不支持不信任案大於支持的年齡層僅有一個，就是20至29歲，有30.6%支持提不信任案、39.2%不支持，但是同樣的年齡層面對彈劾案，卻是48.1%支持、37.4%反對，另外60至69歲也是支持彈劾案的人數大於不支持的。尚毅夫分析，如果受訪者年齡層較偏向白營，這些數據就較能說得過去，但對憲政的影響並不大；主持人陳東豪則說，因為現在還在拉鋸，要看後續的發展，因為行政院長不副署這件事非常嚴肅，這是以毒攻毒，但不是常態。陳東豪表示，發動倒閣的民調數據很有趣，如果可以重新改選，民進黨輸了就要把行政權交出來，那是有代價的；陳東豪也說，從這次震傳媒的民調數據來看，大家漸漸對政治僵局有些想法，因為發動倒閣的潛台詞就是國會全面改選，而有關在野提案彈劾總統，大家都知道實質上不會過，但會帶動政治氣氛的大趨勢，在族群上的分析就有意義。