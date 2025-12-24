我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台中市長盧秀燕與7名7歲小朋友一起彩繪，象徵讓台中的未來更多彩。（圖／台中市政府提供，2025.12.24）

▲盧秀燕率領市府團隊成員比出7的手勢，感謝市民支持。（圖／台中市政府提供，2025.12.24）

台中市長盧秀燕今在施政7週年成果記者會中，主動揭秘為何不參選黨主席，她表示自己打破台中市政壇2大魔咒「我知道這有多難」，因此這幾年「縱使外界各種的勸進，我依然不為所動」。至於大家對她未來有期待，她笑稱現階段不用急著幫她找工作，「最後一年不要想這些，也不要講這些，讓我們有始有終、專心市政。」盧秀燕今（24）日在台中市政府川堂舉辦施政7週年成果記者會，會場播放7年前就職典禮的致詞畫面，影片中新上任的盧秀燕表示，沒有什麼比在自己家園裡面，照顧市民家人更快樂更幸福的事情。盧秀燕說，台中市政壇有兩個魔咒，一是合併升格直轄市後，沒有出過女市長，二是不管怎樣的政治大明星，市長都不會連任，她感謝市民打破魔咒、創造歷史，支持她高票連任，「我知道這有多難」，因此非常珍惜，這幾年縱使外界各種勸進，她依然不為所動，「在我的市長任內，我不會參選總統、不會參選副總統、不會參選黨主席，因為我太感激跟珍惜市民家人的付託」。在她市長任內，市政就是唯一，自己全力以赴且說到做到。說著說著，盧秀燕提及明年此時將是新市長交接，手指向觀眾席「也許下任的市長就坐在台下」，接著介紹貴賓席的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔，兩人也起立向現場數百人致意。盧秀燕簡述政績，指台中是中部的唯一直轄市，扮演中部各縣市領頭羊角色，自己是六都唯一女市長，自豪「我很會看人、我們的市政團隊滿厲害的」。她打造中台灣區域治理平台、女性縣市長聯盟兩個重大平台，涵蓋11縣市、超過800萬民眾，因為相信「台中要好，中部才會好，台灣、中華民國才會好」。提到任期剩一年，她微笑著說「我知道大家一定在想，最後一年市長應該在準備下一步吧？對我的未來有期待」。但她想告訴大家，最後一年不要想這些、也不要講這些，現階段不用急著幫她找工作，最重要的是有始有終專心市政，把台中的建設做得更好、把市民家人照顧得更好。