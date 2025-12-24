我是廣告 請繼續往下閱讀

27歲的嫌犯張文，19日傍晚先後於台北車站與中山商圈，投擲煙霧彈製造混亂，隨後持刀隨機攻擊無辜路人，而後墜樓身亡，整起事件共計4死11傷，震驚社會。張文父母23日下午現身，在鏡頭前哽咽道歉並下跪。對此，罹難者余家昶的母親卻主動向社會大眾喊話，懇請大眾不要指責張文父母，更是婉拒外界捐款，讓媒體人謝曜州今（24）日感嘆，「善與惡如此極端」。張文父母23日下午現身，在鏡頭前哽咽表示，兒子犯下的滔天大禍不僅對社會造成嚴重損害，更帶給受害者及其家屬無法彌補的傷害與痛苦，隨後並下跪道歉。而57歲的余家昶為了拯救他人，不幸成為首位遇害的犧牲者，其英勇行徑被視為英雄。余母回應道，她衷心期盼大眾能給予張文父母一絲安慰，這起案件是張文個人所為，與其父母無關，不應讓家屬承擔這份罪責，隨後更雙手合十，祝福張文父母身體健康。不僅如此，桃園市長張善政表示，余家人婉拒外界捐款，市府會再與家屬討論捐款後續處理方式；對此，謝曜州今日在臉書發文感嘆，「善與惡 如此極端」，網友們也紛紛留言表示，「媽媽也是菩薩，才會教出這樣的孩子」、「英雄的母親，當然也很有風范」、「余媽媽的大愛與寬容，敬佩不已！」、「真是偉大的情操」、「如果社會上多一些這樣善良的人該有多好」。