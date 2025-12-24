我是廣告 請繼續往下閱讀

27歲嫌犯張文日前在台北車站、中山商圈犯下隨機攻擊事件，最終造成4死11傷，重重地在全台投下一顆震撼彈，也讓「廢死」議題再度浮上檯面。不過，廢死聯盟昨（23）日稱「殺錯，無法回頭」，呼籲政府停止死刑，掀起各方批評聲浪。對此，作家在粉專「漂浪島嶼」強調，廢死能讓錯殺修法回頭？被害才是錯殺無法回頭！漂浪島嶼表示，對於廢死團體，殺錯無法回頭，永遠是殺人之後的下集，爭取加害者的人權；但是對於被害者的枉死，永遠是被忽視的上集，死了就死了，剩下就是廢死爭辯罪犯逃死的訴訟過程。漂浪島嶼續指，更諷刺是，在此全國憤怒時刻，強調立院計畫通過死刑不得假釋，讓人們憤怒立院濫行立法，卻沒想到死刑議題，全國八成反廢死，切割政黨早已無效，甚至硬要政治操作，只是引火到政府身上，逼著做出死刑表態，結果未必如意。漂浪島嶼直言，當一陣亂刺亂捅，無辜路人枉死街頭，殺錯無法回頭，放到枉死英雄新聞，用詞非常貼切，一群被錯殺無法回家的人，「所有人權爭辯，應該從倒下那刻開始算起，不是廢死審判才是人權起點」。最後，漂浪島嶼強調，台灣有很多殺錯無法回頭之人，常常聚焦下集廢死求生，卻不見上集虐殺慘死，甚至被害成為廢死的背景，展現強勢廢死的慈善光影，「廢死能讓錯殺修法回頭？被害才是錯殺無法回頭」。