▲邱宇辰經紀公司宣布上海演唱會延期，並公開他努力練習的片段。（圖／IG@fortune88882018）

藝人毛弟（邱宇辰）在上個月才突然宣布取消中國廈門個人演唱會，疑似受到親哥王子（邱勝翊）與粿粿（江瑋琳）不倫戀的影響。不料15日，又宣布延期原定於27日舉辦的上海演唱會，讓期待已久的粉絲都非常錯愕。經紀公司百鴻揚娛樂則發聲解釋是「考量藝人整體工作安排的調整」，才會暫緩演唱會行程。邱宇辰原定於27日在上海開唱，他還在宣布廈門演唱會取消後，樂觀喊話：「我不會讓這次的遺憾停在這裡，我們把約定延續，我會在上海等你們」。但不料在演唱會進入倒數後，又面臨了延期的命運，公司在官方社群指出：「公司基於多方考量以及對於藝人整體工作安排的調整，邱宇辰12/27上海行程暫緩，感謝大家一直以來的支持，我們會以正式公開的方式在未來與大家見面」。除此之外，經紀公司還公開一段邱宇辰為演唱會努力練習的片段，更是讓粉絲對延期消息感到震驚又心疼，「宇辰，我會一直等著你。等到你再次站上舞台的那一天」、「你的努力一定不會白費的！不管多久我們都會等你 」、「他的努力值得被更多人看到」。而在明年1月初，邱宇辰還有武漢的演唱會行程，但目前都尚未公開售票資訊，能否順利舉行也是個未知數。王子爆發與粿粿的婚外情後，親弟弟毛弟原定於中國廈門舉辦的個人演唱會，也突然在10天前以「不可抗力因素」宣布延期，並提供退票服務。時間點高度重疊，引發外界猜測是否兄弟倆命運綁一起，又或者是因為票房不佳導致品牌贊助方撤資。公告發布時間巧妙落在王子二次道歉同日，更是引發聯想。而在消息曝光第2天，也就是王子二度聲明隔天，毛弟在社群平台寫下：「對不起⋯很難過。」並附上一張背後長出黑色翅膀、孤身站在舞台上的照片。雖未明確提及原因，但外界認為是在抒發演唱會突被取消的低落心情。