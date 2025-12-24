不出錢付社區大樓磁磚修繕費可以嗎？房產專家孔祥合表示，不行，並分享他有位親戚，因為不滿社區「區權人會議」決議，每戶必須分攤150萬元外牆磁磚修繕費，決定請律師要打官司，但經過二審仍然被判敗訴，現在不僅要付150萬元，還要加付5％法定利息、律師費用，和鄰居的關係也被打壞。
拒繳大樓修繕費 堅持上法院
孔祥合在臉書分享，他有位親戚住的大樓，因為外牆磁磚掉落，會砸傷人，於是區權人會議決議，每戶需要分攤150萬元，用來修繕磁磚，這位親戚不服決議，想要拒繳，接下來親戚展開長達8年的官司紛爭。
一開始親戚拿著高額的管委會催繳單來找他，孔祥合了解來龍去脈後直言，這不是管委會刁難，而是透過大樓最高位階「區分所有權人會議」通過的決議，在法律實務上要推翻這個決議的門檻極高，勝算很小，「這官司打下去，輸面非常大。與其把錢送給律師和法院，不如我請你吃頓飯，你就當破財消災，別打了」。
8年官司折磨 不只損失金錢、還有情緒成本
親戚聽完後相當生氣，認為孔祥合不懂，堅持請律師打官司，親戚前後請了2位律師，堅信律師可以幫他打贏官司，律師也保證可以贏。但後來一審、二審都敗訴，除了漫長的官司戰，帶來的沉重律師費，親戚的太太也受到龐大的鄰里壓力，鄰居甚至當面問她「大家都繳了，就剩你沒繳，是在拖什麼？」
最後，被官司折磨8年的親戚，不僅要繳修繕費用150萬元，還要付大筆律師費、5％法定利息，孔祥合也只能建議親戚，趕快把本金繳了，以免利息一直滾下去，親戚後來也默默把錢繳了。
孔祥合表示，針對這件事情他想給3個建議，一是大樓最高權力機構就是「區分所有權人會議」，只要它合法開會並決議通過，（例如修繕外牆），這就是「法律」，管委會只是負責，執行決議的單位；二、官司的代價不只是律師費，更是巨大的「情緒成本」，鄰居的冷漠、等待判決的焦慮、不斷失望的打擊，也都應該是成本；三、人們有時候付錢請顧問，不是為了買「專業判斷」，而是為了買一句「你是對的」。
資料來源：孔祥合
