我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌在11月間舉行主席高峰會談，當時即宣示兩黨智庫要對接，據報導，藍白擬共同宣布推動「國民帳戶」，由政府在每位12歲以下孩童帳戶中存入一筆5萬元基金，家長亦可相對提撥，作基金操作，孩子年滿18歲後就能領回人生的第一筆資本，而國民黨文傳會主委吳宗憲今（24）日則說，明天兩黨主席將開記者會完整說明。據報導，這項政策是由國民黨、民眾黨兩黨智庫共同研擬，初步規劃要替全國226萬兒童及未來的新生兒開設「國民帳戶」，政府幫每名孩童存入一次性5萬元台幣，並鼓勵家長及雇主在稅賦減免下也可提撥，幫助孩子在年滿18歲領回後，能有一筆就學或創業資本。對此，吳宗憲今天在中常會後受訪時表示，世界上也有其他國家對於小朋友投資他的未來，到成年後要繳納學貸、特定費用上，給予最大協助，像美國有提供「川普帳戶」，新加坡也有，藍白也有共識會推出類似的帳戶，而相關帳戶正式名稱、記者會地點，會在隨後公佈。吳宗憲也說，目前可以證實有這件事，兩黨有關帳戶已經討論非常久，一直以來覺得對年輕夫妻提升生育率、小孩的養育上的補助，相當於國家基礎建設投資，小孩子就是我們的未來，加強對小朋友補助，甚至是成年後背負高額學貸。各國有類似觀念，這次藍白也有想法推出，「相關細節，會由兩位主席在明天早上記者會直接對外宣布」。