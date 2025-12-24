台灣虎航宣布，「2026年夏季航班第三波促銷」將在12月26日早上10:00開賣，此次主打明年夏季飛往日本、泰國，單程未稅價最低1799元起。台灣虎航表示，銷售期間從12月26日上午10:00至12月27日晚上23時59分為止，僅兩天，可預約旅遊期間為2026年3月29日至 2026年10月24日的促銷機票。
台灣虎航推出「2026年夏季航班第三波促銷」機票促銷活動，將在12月26日早上10:00開賣，可預訂的旅遊時間為2026年3月29日至 2026年10月24日，此次有三航線推出優惠，包含台北飛旭川、高雄飛岡山、台北飛普吉島。
🟡「虎航2026年夏季航班第三波促銷」日期與航線一覽：
銷售期間：2025年12月26日10:00 - 2025年12月27日23:59
旅遊期間：2026年3月29日 – 2026年10月24日
飛日本：
▪️台北(桃園) - 旭川單程未稅價 2599 起
▪️高雄 - 岡山 單程未稅價1799 起
飛泰國：
▪️台北(桃園) - 普吉島 單程未稅價2099 起
越捷航空在隆城國際機場舉行飛機維修上梁典禮 正式開航班航班
至於另一低成本航空「越捷航空」則表示，於越南隆城國際機場達成兩項重要里程碑，
包括舉行符合國際標準的飛機維修設施上樑典禮， 以及正式開航飛往該機場的首班航班。未來， 在隆城國際機場全面完工後， 將成為越南對外連結世界規模最大的航空樞紐。
越捷航空的機棚計畫於2025年8月19日動工，為隆城國際機場「飛機維修與工程中心」園區的一部分。
該設施占地 8.4 公頃，總投資金額最高達 1 億美元，包含第 3 與第 4 號機棚，並由英國 Mace 與法國 Apave 等國際知名顧問公司負責設計、管理與監造。完工後， 機棚可同時容納並維修 6 架窄體客機與 2 架廣體客機，或最多 10 架窄體客機。
此外，越捷航空亦以空中巴士 A321neo 客機，成功執飛首航班機 VJ038，自新山一國際機場飛往隆城國際機場。
憑藉現代化機隊與廣泛的航線網絡，越捷航空持續展現其長遠布局、 對永續投資的承諾， 以及民間企業在推動越南航空基礎建設生態系發展中的先鋒角色。
資訊來源：台灣虎航、越捷航空
