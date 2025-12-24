今（24）是平安夜，明（25）天準備迎接聖誕節，對於家中有幼童的爸媽來說，可能會被問「世界上有聖誕老公公嗎？」隨著孩子年齡漸漸增長，會送禮物的紅衣老公公很快就會被識破，趁著他們還願意相信有聖誕老公公的年紀，透過Video Call Santa App和ChatGPT能幫各位爸媽讓孩子「再多相信一年」聖誕老公公存在。
ChatGPT 生圖讓聖誕老人來過家裡
ChatGPT在聖誕節前加入全新的圖像模型GPT-Image-1.5，官方強調，新版不僅生成速度最高提升4倍，更具備「聽得懂人話」的精準修圖能力。實際使用生成聖誕節照片，相同的照片和指令，這次ChatGPT生成出來的更加精準和真實，下方提供指令，讀者可以自行調整。
指令：
參考我上傳的客廳照片，保留原本空間配置、家具位置與比例。將場景設定為夜晚，室內燈光微暗偏暖，窗外為夜色，光源方向與陰影走向需與原照片一致。在畫面左側或門口，加入聖誕老人，悄悄走進來偷放禮物，動作自然、有忙碌感，不直視鏡頭。聖誕老人的人物比例需符合空間透視，大小自然真實。聖誕老人手中需拿著上傳的禮物，外觀要完整還原，高寫實攝影風格，看起來像真實夜間拍攝的照片，不要插畫感或AI感。
Video Call Santa：聖誕老人打視訊來了！
想要讓孩子感受到聖誕老人的「真實感」，直接通話是最快的方式。這款App操作非常簡單直觀，下載App之後，只需按下通話鍵，就能模擬與聖誕老公公進行視訊通話。在通話過程中，聖誕老公公的聲音相當熱情且充滿活力，讓孩子感覺真的在與他交談，且App還會貼心預留時間給孩子回答問題，甚至會自動錄下整個通話過程，記錄孩子驚喜的反應。
為了增加真實度，語音、動作與影像設計都相當細膩，甚至提供多種對話腳本，例如表揚孩子的良好行為或是詢問禮物願望清單等，適合進行個性化互動。不過家長要注意，免費版的對話內容多為預錄，無法進行真正的即時對話。如果家中小朋友的英文能力很好，能夠主動提問，露餡的機率就會相當高，建議家長可以考慮付費解鎖客製化內容，以降低穿幫風險。
資料來源：Video Call Santa 、ChatGPT
