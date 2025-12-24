我是廣告 請繼續往下閱讀

越南中部順化市近日一場傳統划船賽意外失控，原本熱鬧的節慶活動演變成肢體衝突，多名選手當場爆發衝突，甚至持船槳互相攻擊，混亂場面引發民眾驚慌逃離，也在社群平台迅速流傳。據悉，事發於12月21日，地點位於順化市香水河支流「布河（Bo River）」沿岸。當時河面上仍有隊伍進行比賽，岸邊等待上場的兩組選手卻不明原因發生口角，衝突迅速升高。流出的影片顯示，其中一名男子揮舞旗幟朝人群方向猛力揮打，隨後更多人加入爭執，現場瞬間演變成群體推擠與打鬥，多名男子拿起船槳相互攻擊，場面相當驚險。突如其來的暴力行為迫使圍觀民眾四散閃避，所幸事件並未造成嚴重傷亡。當地政府表示，衝突很快在工作人員介入下平息，未接獲重傷通報。廣田縣人民委員會官員事後說明，相關選手在接受勸導後已意識到行為不當，並對影響活動秩序表達歉意。官方也強調，將檢討賽事管理流程，以避免類似事件再度發生。這場比賽由廣田公社體育大會主辦，是首次舉行的大型水上競賽，吸引大量民眾到場觀賽。比賽使用的是越南傳統「ghe ngo」長形賽船，原本象徵團結與節慶精神，如今卻因突發衝突蒙上陰影，也讓外界重新關注活動安全與選手紀律問題。