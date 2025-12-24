台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）將在12月底上架2026年第一波新年系列商品，一共有多達29款商品準備推出，其中更包含絕版多年的「皮卡丘與鏡餅」也將復刻上架，消息曝光也引發大批寶可夢粉絲關注。
台灣寶可夢中心12月新品上架！絕版皮卡丘與鏡餅現身
台灣寶可夢中心宣布，將在2025年12月27日上架新年商品，包含「皮卡丘與鏡餅」造型絨毛玩具，這個曾在2020年推出之後，這幾年都沒有復刻的絕版品。
此外，還將推出寶可夢「Run!」系列新商品，以卡比獸的「擋路」、果然翁的「踩影」等為靈感設計的毛絨玩具鑰匙圈，以及以伊布使用「逃跑」特性奔跑而去為造型的迴力車等，充滿趣味、幽默感的寶可夢商品。
12月27日寶可夢中心商品詳細價目表
毛絨玩具 (皮卡丘與鏡餅) $620
迴力車 Run! (伊布) $550
毛絨玩具鑰匙圈 Run! (皮卡丘&卡比獸 / 凱西 / 果然翁&木木梟) 共3款 $550
雙面漁夫帽 Run! (百變怪) $790
造型背包 Run! (百變怪&穿著熊) $770
T恤 Run! M / L 共2款 $770
雙面外套 Run! M / L 共2款 $1,750
肩背包 Run! (皮卡丘) $870
收納包 Run! (瑪力露麗&火稚雞) $490
【可任選】手巾 (Run! / 皮卡丘&伊布) $190
黑色目光毛絨收納座 Run! (耿鬼&水君) $640
壓克力鑰匙圈 Run! (皮卡丘&卡比獸 / 傑尼龜&冰鬼護 / 小磁怪&三合一磁怪&路卡利歐)共3款 $180
手機支架 Run! (妙蛙種子&走路草 / 雷伊布&咚咚鼠 / 烏波&沼王&水躍魚)共3款 $380
手機掛繩 Run! (皮卡丘&卡比獸 / 地鼠&大顎蟻) 共2款 $460
A4文件夾2入組 Run! $140
貼紙 Run! (皮卡丘 / 伊布) 共2款 $140
便條紙磚 Run! $140
紙膠帶2入組 Run! (皮卡丘 / 伊布) 共2款 $180
台灣寶可夢中心入店整理券發放實施日期
2025年12月27日（六）
上午10:00入店整理券發放開始
上午10:45入店整理券發放結束
地點：請於新光三越台北信義新天地A11 1樓入口（香堤大道廣場側）之指定場所排隊。
※依據當日人潮狀況，上述時間有可能前後調整。
資料來源：寶可夢官網
