台北地院審理京華城案進入言詞辯論階段，前民眾黨主席柯文哲日前答辯時，強調自己一向節儉，並透露有時深夜返家，還會看到妻子陳佩琪跪在地上擦地板，他更當場哽咽稱「因為我們家沒有請傭人」。對此，台灣基進秘書長吳欣岱開酸，柯文哲可能周圍都是大老闆，所以才覺得沒有傭人非常委屈，委屈到要掉淚的程度。吳欣岱指出，她認識這麽多醫生家庭，有人會請定期打掃一個禮拜一次，有人自己煮飯打掃，有人會找保母，但真的沒看過有人叫老婆跪在地上擦地，然後自己流眼淚的。「這麼心疼老婆，為什麼不自己拖地？」吳欣岱直言，苦民所苦，長見識了、長見識了，並透露先生開刀完返家第一件事就是打掃家中，她話鋒一轉狠酸：「有的男人就是自己的家自己打掃，有的男人是請傭人來打掃，有的男人是…」。針對柯文哲在庭上的一番話，妻子陳佩琪今（24）日回應表示，她有一支10多年前以990元買的好神拖，平常都用它來拖地，只是遇到牆角或門和地板間，這些會藏汙納垢的死角時，才會跪著擦地板。陳佩琪坦言，醫生本就是一個較忙碌的行業，若遇到隔天morning meeting有自己的病例要討論時，前一晚就要準備資料到很晚，所以養成了常三更半夜做家事的習慣，也才會被也是常常很晚回家的先生撞見，但這就只是一個忙碌職業婦女的日常而已…。