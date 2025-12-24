我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨選舉對策委員會今天拍板，建議徵召立委陳素月參選彰化縣長，原本中執會後將舉辦提名記者會，但臨時決定取消。陳素月表示，接下來會和彰化縣黨部密切配合，針對組織與政策進行盤點與規劃，並加緊腳步，按照規劃期程繼續前進。對於北捷重大公安事件，她全力支持暫緩提名記者會，此刻以社會安全為重。民進黨選對會今（24）日建議徵召立委陳素月參選彰化縣長，並提報中執會完成提名程序，原訂中執會後舉辦提名記者會，但受上週台北市發生隨機襲擊事件影響，認為時機與氣氛不宜高調舉行選舉宣傳活動，決定延至下週召開。陳素月表示，全力支持暫緩提名記者會，此刻以社會安全為重，祈願逝者安息、傷者康復。陳素月指出，縣黨部針對鄉鎮市長與議員提名作業即將展開，她會與縣黨部密切配合，並針對組織與政策進行盤點與規劃；對於類初選競爭對手前彰化市長邱建富認為民調仍有疑慮，中央黨部有申請查驗的機制，一切遵照程序進行，個人則會加緊腳步，按照規劃期程繼續前進。