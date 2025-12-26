我是廣告 請繼續往下閱讀

2025年社會與演藝圈動盪不斷！從北市比特犬「Lucky」因誤觸車窗兩度跳車傷人，最終遭沒入並由新飼主豪砸40萬安置；到重創形象的藝人集體閃兵案，包含王大陸、陳零九等18人涉嫌勾結「閃兵集團」偽造病歷。此外，國安紅線明確化，亞亞等4名中配因武統言論遭強制遣返；高雄則爆發驚悚分屍案，73歲張介宗曾逃死刑卻再殺3名婦人，而昔日網紅情侶「眾量級」也徹底撕破臉，Andy 怒揭遭家寧家族奪權，千萬營收官司引發社會關注。《NOWNEWS今日新聞》特別整理2025十大社會新聞回顧，帶您一起了解這些年度關鍵事件。今年3月，台北市文山區與大安區接連發生比特犬「Lucky」跳出車窗攻擊騎士的意外，分別造成兩名男騎士大腿及膝蓋嚴重受傷。北市動保處針對飼主兩度疏忽管理，重罰共計20萬元並沒入犬隻，將其移往動物之家安置。在收容5個月後，該犬由雲林的蔡姓男子領養，新飼主更斥資40萬元打造專屬犬舍，提供給Lucky舒適、安全的生活環境。今年演藝圈爆發大規模「閃兵案」，自2月開始，由王大陸涉嫌花費360萬勾結「閃兵集團」偽造心臟病歷揭開序幕，其雖未逃兵成功，仍因偽造文書被求刑1年。5月檢警發動第二波行動，拘提威廉、陳零九、Teddy、阿虎、小蝦、大根、陳信維、李銓及黃博石等9人，其中，威廉與陳零九遭重求2年2個月，其餘7人求刑1年。10月第三波行動起訴修杰楷、陳柏霖、坤達、書偉與小杰等5人並求刑2年8個月。隨後，唐振剛、薛仕凌與阿達3人主動投案自首。此案累計共18名男藝人捲入，重創演藝圈形象。2025年台灣國安執法趨嚴，多位中配網紅因涉及宣揚武統或危害國安言論遭驅逐。首位被廢止依親居留的是網紅亞亞（劉振亞），她因發布「支持武力統一」言論，於3月25日離境。隨後，中配恩綺因拍攝「台灣當歸」影片及演唱紅統歌曲，於3月31日離台；同期的網紅小微則因主張「台灣應插滿五星旗」並拒絕限期離境，於4月1日遭強制遣返廣州。此外，任職於華碩工會的錢麗，因經營解放軍粉專並以中國法律檢舉同僚，遭註銷身分與戶籍，於12月3日搭機離台。73歲的張介宗在短短3個月內，接連殺害並分屍其親大嫂黃姓婦人，以及牌友張姓婦人與趙林姓婦人。全案因趙林姓婦人失蹤後，警方在張嫌位於前鎮區的住處浴室採樣到血跡反應而曝光。張嫌手法極其殘酷，在住處以牛排刀與剪刀肢解、剝皮並掏空內臟後，分批棄屍於高雄港第五船渠；儘管警方撈獲70多塊殘肢，但3名受害者的頭顱至今下落不明。此外，張嫌50多年前曾因劫持運將並性侵女乘客遭判死刑，後改判無期徒刑假釋，如今再度犯下連環命案，落網後仍全盤否認且態度囂張。高雄地檢署已對其3起命案分別求處死刑，全案目前由國民法官審理中。百萬網紅組合「眾量級」Andy與家寧，結束9年戀情後爆發法律糾紛。Andy指控公司股權分配不均，家寧母親持股50%掌握決策權，導致他經營多年卻面臨「淨身出戶」，且十年來高達4000萬元的營收疑似流向家寧一家，連頻道商標也被張媽媽私下註冊。檢方調查發現，家寧及其父母、妹妹涉嫌虛報人頭逃稅1600多萬並侵占千萬公款，已依業務侵占、背信與逃漏稅等起訴3人。雙方除財務爭議外，更因心靈課程、感情不忠及男閨密等問題互相指責，目前官司仍在進行中，讓原本的歡樂形象毀於一旦。