美國《新聞週刊》（Newsweek）23日根據國際貨幣基金（IMF）數據指出，在先進半導體強勁的全球需求的推動下，台灣今年在人均國內生產毛額（GDP）達到 37,827 美元(約台幣119萬元)，超越經濟強國韓國，也領先日本，位居亞洲第四；但報導也點出人均GDP數字背後的缺陷和隱憂。

根據《新聞週刊》報導，國際貨幣基金列出了東亞與東南亞經濟體的最新排名，人均國內生產毛額即GDP除以總人口，通常被經濟學家拿來比較各國平均財富水平的基準指標；較高的人均GDP通常代表民眾能獲得更多商品與服務，且擁有較高的生活品質，但它仍有其局限性。

報導提到，比起直接比較人口規模差異巨大的國家國民總收入，人均所得更具意義，但不應被視為絕對標準，這項指標可能會掩蓋嚴重的貧富差距，且本身並未針對通貨膨脹或當地的生活成本進行調整。

在IMF的排名中，亞洲國家位居第一的是新加坡，報導提到，這座城市國家和金融中心在人均收入方面遙遙領先，達到 94,480 美元，在全球富裕國家中排在列支敦士登、盧森堡、瑞士和冰島四個國家之後。

台灣則位居亞洲第四，落後給澳門和香港，國際貨幣基金組織估計，在持續經濟成長的支撐下，「矽島」的人均國內生產毛額（GDP）將在 2025 年達到 37,827 美元(約台幣119萬元)。台灣的國家發展委員會主委葉俊顯將人均GDP成長歸功於全球最大的晶片代工商台積電的快速發展，以及人工智慧等對晶片需求旺盛的產業帶來的強勁需求。

韓國排在第五，日本居第六，這是台灣23年來首次超越韓國，報導引述獨立新聞網站「亞洲哨兵」（Asia Sentinel），台灣的人均GDP高於日本，去年首次在這項指標上超過這個亞洲第2大經濟體。

新聞周刊引述國際貨幣基金組織（IMF）亞洲各國人均GDP排名：

1．新加坡，人均GDP：94,480 美元
2．澳門，人均GDP：74,920 美元
3．香港，人均GDP：56,840 美元
4．台灣，人均GDP：37,827 美元
5．韓國，人均GDP：35,960 美元
6．日本，人均GDP：34,720 美元
7．汶萊，人均GDP：33,869 美元
8．馬來西亞，人均GDP：13,900 美元
9．中國，人均GDP：13,810 美元
10．泰國，人均GDP：7,940 美元

