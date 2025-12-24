我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台北市長蔣萬安前往中山站、中山地下街與雙連站視察維安警力佈署。（圖／北市府提供）

北捷台北車站、中山站一帶19日晚間發生兇嫌張文隨機砍人事件，造成4死11傷，因應跨年晚會等大型活動將登場，北市府將在26日下午1時在捷運市府站、市府轉運站舉行高強度演練。今（24）日下午舉行預演，演練歹徒持刀攻擊、傷患救治、無差別攻擊、歹徒流竄到市府轉運站等項目。蔣萬安今天上午出席台北市議會第十四屆議員就職三周年-愛心3C設備捐贈曁慈善義買、毛孩送養活動，會前媒體詢問，26日演練的內容細節為何，是否會跟中央合作？蔣萬安表示，各局處包括消防局、警察局、衛生局都持續跟中央密切討論，屆時不只要求消防局、警察局、衛生局、北捷等相關單位，這次演練也納入演練場域的業者跟櫃位一起參與配合，了解當危害發生時各項應處措施，今天下午公安會報會針對高強度演練進行專案報告。今日下午演練歹徒在市府捷運站月台投擲煙霧彈，北捷獲得通報後立即啟動滅火、疏散民眾，並通知消防隊前來滅火；隨後2名歹徒流竄至市府轉運站一樓，以刀傷害民眾，警方派出優勢警力，以手槍、防暴夾制伏歹徒。針對可能在車站內隱藏之兇徒，北市警局派出北市特勤隊實施搜索。視察預演的北市副市長張溫德會後表示，市府每年對跨年活動的安全佈局，包含警力、消防、衛生、交通疏散都做了相當縝密的規劃，也會透過科技偵防，甚至出動偵爆犬，也會跟中央申請相關維安警力，一起加強安全維護。