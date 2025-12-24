我是廣告 請繼續往下閱讀

印尼萬丹省日前出現一幕令人震撼的天空景象，整片天色在短時間內轉為深紅色，如同被染上血色，不少居民抬頭目睹後驚呼連連，相關畫面迅速在社群平台瘋傳，引發外界熱議與各種揣測。根據馬來西亞媒體《SAY》報導引述消息指出，這起罕見景象發生在12月18日下午，地點位於印尼萬丹省潘德格朗南部地區。當時天色驟變，天空呈現不尋常的紅色調，讓不少民眾感到疑惑，甚至一度擔心是否與天災徵兆有關。對此，印尼氣象、氣候與地球物理局（BMKG）萬丹分局負責人哈塔爾托出面說明，強調該現象屬於可用科學理論解釋的自然變化，與地震、火山活動或其他災害毫無關聯，呼籲民眾不必恐慌。專家解釋，當太陽高度偏低、接近日落時，陽光需穿越更長距離的大氣層，短波長的藍光與紫光在途中被大量散射，剩餘波長較長的紅色、橙色光線進入人眼，便會形成天空泛紅的視覺效果。這種現象在大氣科學中被稱為「瑞利散射」，是由英國物理學家約翰・威廉・斯特拉特提出的理論。若空氣中同時含有大量水氣、塵埃或污染顆粒，紅色光線的反射與擴散會更加明顯，視覺效果也會更加強烈。氣象單位補充，事發當時潘德格朗正值降雨天氣，厚重雲層進一步放大了光線折射與反射的效果，才讓天空呈現出異常濃烈的紅色。相關單位已再次提醒民眾，這類現象屬自然光學變化，無須過度解讀或恐慌。