百靈佳殷格翰全文聲明：

網紅胸腔科醫師蘇一峰在臉書發文提到，德國原廠呼吸喘的急救藥物「因為藥價太便宜要退出台灣」。但食藥署及藥證持有者台灣百齡佳殷格翰公司表示，總公司因商業決策及配合環境永續發展法規等策略考量，全球逐步停產。蘇一峰在臉書連發兩篇文提到「這次要出人命了！氣喘與肺阻塞隨身攜帶用急救藥物要退出台灣，包括Berodual®備喘全和Berotec®備勞喘要退出台灣了！喘起來的急救擴張劑，帶在身上可以在關鍵時刻救你一命，包括台灣藥價開的太低，德國原廠空運來台不敷成本，確定要退出台灣了。」食藥署回應，有關「備勞喘100微公克定量噴霧液(衛署藥輸字第023074號)」、「備喘全定量噴霧液"德國廠"(衛署藥輸字第023473號)」供應情形，案內2項藥品主成分分別為Fenoterol及Fenoterol+Ipratropium，適應症皆為「下列支氣管痙攣疾患之預防和治療:支氣管氣喘、阻塞性支氣管炎、慢性支氣管炎、氣腫和伴支氣管痙攣之肺支氣管障害」，皆非屬藥事法第27-2條公告必要藥品。食藥署指出，前述藥品許可證持有者台灣百靈佳殷格翰股份有限公司曾於112年7月31日函文食藥署，表示因總公司商業決策及配合環境永續發展法規等策略考量，將全面停止生產該等藥品。食藥署提到，經臨床端評估，國內尚有其他成分同藥理機轉且具相同治療位階之口腔吸入劑藥品許可證至少3張，目前皆正常供應，且食藥署已協調相關藥商協助增加供應量能，滿足臨床需求。藥品許可證持有者台灣百靈佳殷格翰說明，此為全球政策，並非特定台灣市場狀況才有，因為是推進器等機制，需全球逐步進行停產。身為研發導向的國際藥廠，始終將病患需求與環境永續視為核心使命。基於 全球，包括美國、加拿大、歐盟等法規指引、及符合台灣永續發展目標，百靈佳殷格翰決議 全球逐步停止生產傳統加壓定量吸入器（pMDI, pressurized metered dose inhaler）類產品，避免其推進劑之氣體排放導致碳足跡增加。受影響的產品包括備喘全定量噴霧液 Berodual N Metered Aerosol（衛署藥輸字第 023473 號）備勞喘 100 微公克定量噴霧液 Berotec N 100mcg/puff Metered Aerosol（衛署藥輸 字第 023074 號）確保醫療團隊與患者有充足時間討論治療方案，並平穩轉換至相關替代藥品，本公司已於 112 年7月31日發文通知食藥署，提前於法規規定公告時程通報。上述產品預計最後一批輸台到貨日為2026 年 9 月，我們會按照台灣法規規定時程通報進度。 我們將持續深耕台灣市場，履行守護大眾健康的長期承諾。