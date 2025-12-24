我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朴有天（如圖）曾與黃荷娜論及婚嫁。（圖／X@Japan_jp_office）

韓國男星朴有天與前未婚妻、韓國知名企業南洋乳業的孫女黃荷娜，曾有一段論及婚嫁的戀情，不過兩人交往期間多次吸食毒品被捕，黃荷娜還因為不願吃牢飯先是逃去泰國後，又傳逃到柬埔寨。不料逃到國外後，還是躲不過被逮捕的命運，今（24）日驚傳在柬埔寨金邊國際機場被韓國警方逮捕後，遭遣返至韓國接受調查。黃荷娜今日在柬埔寨金邊國際機場遭到警方逮捕，據韓媒《MBN》報導，韓國警方在今日凌晨2點多，於柬埔寨金邊國際機場的出境區域，逮捕了登上回韓國班機的黃荷娜，並在早上7點50分抵達韓國，目前在京畿道果川警察署，因涉嫌購買及吸食安非他命等嫌疑，接受調查。警方表示案件仍在偵辦中，無法說明細節。據悉，黃荷娜在2015年5月至9月，於首爾住處等地三度吸食安非他命，在2019年被判緩刑，沒想到過不久又再犯，2020年又因吸毒遭捕，這次被判刑1年8個月，之後又於2023年7月爆吸毒，去年遭立案調查後，不願吃牢飯的她先是逃去泰國，之後又傳出非法入境柬埔寨，韓警向國際刑警組織申請紅色通緝令後，進行進一步調查。而黃荷娜在逃到柬埔寨後，也沒有安靜生活，綜合韓媒報導，知情人士聲稱黃荷娜在當地從事性交易仲介、販毒、洗錢等黑市交易；同時也有人透露，黃荷娜過得如此順遂的原因，是因為她和柬埔寨的高層正在交往中，「他們還在夜店瘋狂舉辦派對」，透露有相當多的目擊證人。不僅如此，還傳出黃荷娜已經懷孕的謠言，她身邊好友透露黃荷娜住在當地的高級住宅區中，本人也親口向好友證實自己「懷孕中」，肚子也已經明顯隆起，根據了解父親應該是中國富商，不過相關資訊皆沒有獲得證實。