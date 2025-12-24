我是廣告 請繼續往下閱讀

因應全球「邁向2050淨零排放」目標與國家再生能源科技發展需求，南台科技大學於今（24）日舉行校園微電網揭牌儀式，此案為教育部補助校園微電網第一案，由大同智能建置，提供從場勘評估、設備選型到系統調節的全流程服務，協助校園推動自主用電與綠能轉型，作為微電網示範計畫的重要實踐案例。教育部技職司司長楊玉惠、國科會主委吳誠文及產官學研代表，出席再生能源與儲能系統人才培育上的嶄新里程碑。教育部透過「建置區域產業人才及技術培育基地計畫」，補助南台科技大學8,500萬元，成立微電網產業人才培育基地，培養學生知識並透過建置智慧微電網示範場域，開設微電網技術相關的綠能、儲能、創能與系統整合等跨領域課程。大同智能表示，經專業評估後，在校園內六棟建物屋頂建置太陽能發電系統，總裝置容量達737kW，符合國內高效能源場域系統特徵。透過微電網技術整合，實現太陽能即時併網，有效降低校園整體用電負擔與契約容量。大同智能指出，南台科大西淮館建置29.7kWp太陽能板及25kW／105kWh儲能電池櫃，透過系統整合，將太陽光發電直接供應全館用電；當發電量高於負載時，電力即儲存於儲能系統，於發電不足時再由儲能櫃補足，使館舍對市電的依賴趨近於零。未來將持續以微電網與再生能源整合技術，協助校園及各類場域落實智慧用電與能源自主，推動永續低碳發展。教育部表示，基地開設的智慧微電網課程涵蓋工學院所有科系，強調理論與實務並重，並結合產業員工的教育訓練課程，包括專業課程、實作課程、職前（在職進修）課程、與證照訓練，其中職前（在職進修）規劃為整合性課程，以產業所需具備的技能為主軸，培育具備再生能源、儲能系統與充電站設計規劃與維修保養專業的微電網人才。南台基地規劃一套結合綠能與儲能充電站的微電網示範系統，除了購置完備的太陽能發電場、儲能系統、電動車充電站等設施外，更納入教學大樓、學生宿舍、校內便利商店等不同用電情況，提供學生多樣化的學習環境。未來基地也將支援國立成功大學、國立台南大學、國立高雄科技大學、正修科技大學、國立虎尾科技大學5所夥伴學校場域設備及教材，夥伴學校師生前往南台基地操作實作設備，南台也將支援夥伴學校微電網相關技術的課程，擴大微電網相關技術的跨領域人才。