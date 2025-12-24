我是廣告 請繼續往下閱讀

我國少子化問題嚴重，對此立委郭國文今（24）日與召開記者會，提出「轉大人ETF」方案，初步規劃為在孩子1到10歲時，家長與政府每個月各出1200元，將這筆錢投資轉大人ETF，依據台股18年加權股價報酬指數年化報酬率約10%估算，孩子成年就可獲得超過100萬元。而藍白明日將召開記者會宣布共推「國民帳戶」，想法雷同。對此郭國文表示歡迎藍白拿香跟拜，但前提是但如果不打算審總預算，「什麼新計畫都不用談」。郭國文今日召開記者會說明，以美國「川普帳戶」舉例，由政府存入1000美元，家庭、雇主每年最高可為每名兒童供款5000美元，讓孩子年滿18歲時，可掌控帳戶中的資金，不管是要教育、購屋或創業，都有資金可運用，而台灣應投入更多預算來改善少子化。郭國文表示，依據台股18年加權股價報酬指數年化報酬率約10%估算，只要在孩子出生進行長期投資，就可以在孩子成年時獲得一筆資金，舉例表示只要在孩童1到10歲時，家長與政府每個月各出1200元，那孩童18歲就可獲得超過100萬元可運用資金。至於藍白明日將在明日召開記者會推出「國民帳戶」想法雷同。郭國文回應，自己所提倡的「轉大人ETF」透過國家的預算投資未來的方式，其實在上月質詢行政院長卓榮泰時就獲得正面的回應。郭國文說，後續又經過學界還有實務界的了解，討論之後提出一個更完整的方案，特別在聖誕夜之際開記者會，如今也看到在野陸續提出相對應的概念，希望把國家的錢用在對的地方，歡迎拿香跟拜，但也強調前提是要審中央政府總預算，如果不打算審總預算，「什麼新計畫都不用談」。