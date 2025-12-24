我是廣告 請繼續往下閱讀

美國司法部週二公布新一批關於淫魔富商愛潑斯坦的解密文件，郵件中揭露了川普與愛潑斯坦的密切往來，曾搭乘愛潑斯坦私人飛機達八次，且川普對女子的騷擾動作也被曝光；其中一封愛潑斯坦的手筆信備受關注，因該封信是寫給連環性侵未成年體操運動員納薩爾（Larry Nassar），但美國司法部和FBI在發出文件訊息後稱這些是偽造文件。根據路透與國會山報等媒體報導，美國司法部週二表示，一張紀錄愛潑斯坦暗示總統川普喜愛「年輕」女孩的手筆信是偽造品，並指出該文件在當時就已被聯邦調查局（FBI）標記。美國司法部指稱，該信件的撰寫者偽裝成愛潑斯坦，寫信給納薩爾（Larry Nassar），他是因連環性侵未成年體操運動員而被定罪的前運動醫生。信件設定的背景是兩人都還在服刑期間。信中，愛潑斯坦抱怨自己和納薩爾的處境，「我們的總統也和我們一樣，熱愛年輕、性感的女孩」、「當年輕美女走過時，他喜歡『抓她們的下體（grab snatch）』；而我們最終卻只能在食堂裡搶奪食物（snatching grub），人生真是不公平。」這張明信片是在愛潑斯坦去世三天後寄出的，寄件地為維吉尼亞州的監獄。愛潑斯坦當時是被關押在紐約。美國司法部在社群平台 X 上寫道：「FBI 已證實這封據稱由愛潑斯坦寄給納薩爾的信件是偽造的。這封假信在監獄收到時，當時就已向 FBI 通報。」在日期為2020年1月7日的電郵中，一名未具名的檢察官指出，航班紀錄顯示，川普在1990年代曾8度搭乘愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的私人飛機。文件還披露了其中一趟航班的乘客僅有3人，為愛潑斯坦、川普與一名20歲的女子，但女子的名字已遭塗銷。司法部在 X 上表示，「這封假信提醒大眾，僅僅因為一份文件是由司法部發布的，並不代表文件中的指控或主張就是事實。儘管如此，司法部仍將繼續依法公開所有相關資料。」