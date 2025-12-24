我是廣告 請繼續往下閱讀

擁有45年歷史的紡織廠新昕纖（4406）今（24）日突然公告桃園龜山廠員工大量解僱案，業界預估受影響員工不到90人，而新昕纖桃園龜山廠現有4000坪廠房將再另做規劃。新昕纖公告指出，為求公司能夠持續經營，董事會決議進行業務緊縮與組織調整，將依《大量解僱勞工保護法》及《勞動基準法》規定，辦理桃園龜山廠員工大量解僱案，並依法通報主管機關。根據公告顯示，從產能來看，新昕纖近三年已明顯下修。111、112年度年產能皆為1萬9800公噸，113年度已降至1萬7400公噸。實際產量部分，111年為8785公噸，112年降至6695公噸，113年進一步滑落至6306公噸，顯示接單與生產動能持續走弱。新昕纖表示，相關決策已於今日經董事會通過，後續將依規定辦理相關程序。公司也強調，本次重大訊息未涉及資產出租或質押事項，亦無其他應敘明、對股東權益或證券價格有重大影響的未揭露事項。新昕纖總經理兼發言人莊晉嘉在重訊中直言，這是「不得不做的選擇」。他坦承，近年全球經濟走弱、地緣政治升溫，下游客戶轉單他國，國內紗線需求急凍；同時原料價格上揚、電價連年調漲，讓台灣本地生產成本節節攀升，財務壓力已難以承受。