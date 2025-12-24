2026年蘋果會推出哪些東西？外媒綜合多方爆料，整理出2026年蘋果新品預測懶人包。最新爆料指出，蘋果2026 年可能會端出機海戰術，傳言屆時將推出超過20款新產品，從入門款筆電到旗艦級的摺疊手機都有，一次看完明年蘋果可能會有哪些新品登場。
2026年春季：親民版MacBook
根據外流的產品路線圖，蘋果預計在2026年初發布一系列比往年規模更大的新品陣容。其中最引人注目的，莫過於一款全新的低價MacBook，據傳將搭載 iPhone 的A系列晶片，並主打色彩豐富的設計與低廉價格，搶攻入門市場。MacBook Air與MacBook Pro預計將換上全新晶片，14吋與16吋的高階Pro機型效能將進一步提升。
其他亮點產品
◼︎iPhone 17e：搭載 A19 晶片、動態島以及Center Stage前置鏡頭。
◼︎iPad系列： 基本款iPad更新晶片，可支援 Apple Intelligence，iPad Air 升級至 M4 晶片。
◼︎AirTag 2： 採用全新超寬頻晶片，提升傳輸距離與安全性。
◼︎HomePod Touch： 全新產品線，配備7吋觸控螢幕，以 AI Siri 為核心操作。
2026年夏季：WWDC軟體先行
到了夏季，焦點通常會落在 6 月的WWDC開發者大會，屆時蘋果將發表 iOS 27、iPadOS 27與macOS 27等全新作業系統。雖然硬體相對較少，但傳言2026 年中左右，蘋果有可能會推出兩款桌上型電腦更新，分別是搭載M5系列晶片的 Mac mini與Mac Studio，其中Mac Studio有望選配全新的 M5 Ultra 晶片。
2026年秋季：iPhone摺疊重磅登場
秋季發表會將是整年度的最高潮，除了果粉熟悉的iPhone新機外，可能會是iPhone 18 Pro和18 Pro Max，此外，傳聞已久的iPhone摺疊機有望正式現身。預計會採用書本式寬螢幕設計。
秋季旗艦新品預測
◼︎iPhone 18 Pro系列：搭載A20 Pro晶片，Pro機型可能採用螢幕下Face ID 技術，讓動態島面積更縮小，Pro Max則有更大的電池與可變光圈相機。
◼︎M6 MacBook Pro：迎來重大設計改版，機身更輕薄，並配備OLED觸控顯示器。
◼︎有相機功能的AirPods Pro 3：內建相機鏡頭，可支援視覺智慧等 AI 功能。
◼︎Apple Watch Series 12 / Ultra 4：可能新增Touch ID功能與更多健康感測器。
◼︎iPad mini (OLED版)：升級A20 Pro晶片並換上OLED 螢幕。
未來佈局：智慧眼鏡、智慧家電
除了上述產品，蘋果在智慧家居與穿戴裝置上也有新動作。傳言Apple Glasses可能在2026年亮相，這款眼鏡將以Siri和內建相機為核心，需搭配iPhone使用，不過實際出貨時間可能落在2027年。此外，蘋果也計畫推出自家的安全攝影機與 視訊門鈴，進一步整合HomeKit智慧家庭生態。
資料來源：9to5mac
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據外流的產品路線圖，蘋果預計在2026年初發布一系列比往年規模更大的新品陣容。其中最引人注目的，莫過於一款全新的低價MacBook，據傳將搭載 iPhone 的A系列晶片，並主打色彩豐富的設計與低廉價格，搶攻入門市場。MacBook Air與MacBook Pro預計將換上全新晶片，14吋與16吋的高階Pro機型效能將進一步提升。
其他亮點產品
◼︎iPhone 17e：搭載 A19 晶片、動態島以及Center Stage前置鏡頭。
◼︎iPad系列： 基本款iPad更新晶片，可支援 Apple Intelligence，iPad Air 升級至 M4 晶片。
◼︎AirTag 2： 採用全新超寬頻晶片，提升傳輸距離與安全性。
◼︎HomePod Touch： 全新產品線，配備7吋觸控螢幕，以 AI Siri 為核心操作。
2026年夏季：WWDC軟體先行
到了夏季，焦點通常會落在 6 月的WWDC開發者大會，屆時蘋果將發表 iOS 27、iPadOS 27與macOS 27等全新作業系統。雖然硬體相對較少，但傳言2026 年中左右，蘋果有可能會推出兩款桌上型電腦更新，分別是搭載M5系列晶片的 Mac mini與Mac Studio，其中Mac Studio有望選配全新的 M5 Ultra 晶片。
2026年秋季：iPhone摺疊重磅登場
秋季發表會將是整年度的最高潮，除了果粉熟悉的iPhone新機外，可能會是iPhone 18 Pro和18 Pro Max，此外，傳聞已久的iPhone摺疊機有望正式現身。預計會採用書本式寬螢幕設計。
秋季旗艦新品預測
◼︎iPhone 18 Pro系列：搭載A20 Pro晶片，Pro機型可能採用螢幕下Face ID 技術，讓動態島面積更縮小，Pro Max則有更大的電池與可變光圈相機。
◼︎M6 MacBook Pro：迎來重大設計改版，機身更輕薄，並配備OLED觸控顯示器。
◼︎有相機功能的AirPods Pro 3：內建相機鏡頭，可支援視覺智慧等 AI 功能。
◼︎Apple Watch Series 12 / Ultra 4：可能新增Touch ID功能與更多健康感測器。
◼︎iPad mini (OLED版)：升級A20 Pro晶片並換上OLED 螢幕。
除了上述產品，蘋果在智慧家居與穿戴裝置上也有新動作。傳言Apple Glasses可能在2026年亮相，這款眼鏡將以Siri和內建相機為核心，需搭配iPhone使用，不過實際出貨時間可能落在2027年。此外，蘋果也計畫推出自家的安全攝影機與 視訊門鈴，進一步整合HomeKit智慧家庭生態。
資料來源：9to5mac