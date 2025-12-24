我是廣告 請繼續往下閱讀

今（24）日距離聖誕節僅剩一天，各地公共空間紛紛換上節慶裝飾迎接佳節，但馬來西亞一座機場的聖誕佈置卻意外成為網路話題焦點。浮羅交怡國際機場近日擺放的一棵造型特殊的「聖誕樹」，因外觀引發聯想爭議，在社群平台上掀起熱烈討論。根據馬來西亞《中國報》報導，該裝置原本是為了呼應浮羅交怡的海島形象而設計，整體呈現棕色錐形結構，並搭配貝殼、海星等海洋元素，試圖將在地特色融入節慶氛圍之中。不過，相關照片被轉發至臉書社團後，迅速引來大量留言。有不少網友直言該造型「觀感不佳」，甚至形容外型令人聯想到不雅物體，質疑設計單位在美感與創意上的判斷，嘲諷聲浪隨之擴散。部分留言也指出，作為國際機場的重要門面，節慶裝置不僅代表地方形象，更容易成為旅客對城市的第一印象，認為相關單位有必要在創意與公共觀感之間取得更好的平衡。對於外界的批評聲音，地方媒體「Langkawi Channel」表示，機場管理單位已注意到民眾回饋，並在裝置亮相後的隔日即著手進行調整，移除原本的貝殼裝飾，改以較具傳統意象的綠色松葉元素重新佈置。從最新曝光的照片來看，經過修改後的聖誕裝置視覺效果已有所改善，也平息部分爭議。事件雖然源於一棵聖誕樹，卻再次顯示社群時代下，公共設計的一舉一動都可能被放大檢視，如何在創新、文化象徵與大眾接受度之間拿捏分寸，成為各地公共單位難以忽視的課題。