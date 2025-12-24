我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣理財通總經理陳文田(左三），購買一輛價400萬元21人座中型巴士，捐贈向上國中棒球隊，今天舉行捐贈儀式。（圖／記者金武鳳攝，2025.12.24)

耶誕節前夕，台中向上國中棒球隊獲得一份最棒禮物，由長期挹助球隊經費的台灣理財通總經理陳文田，購買一輛價400萬元21人座中型巴士，今天舉行捐贈儀式。陳文田表示，做公益會上癮，向上棒球隊過去有如一座無波池塘，他是丟進池塘的小石頭，激起漣漪，讓不被看好的棒球隊動起來，表現一年比一年亮眼，今年更不負眾望，勇奪國中棒球聯賽全國冠軍。向上國中校長黃智暘表示，這份耶誕禮物，不僅解決球隊多年來奔波賽場的交通難題，更彰顯陳文田總經理長達8年對孩子溫暖守護的情意。談及陳文田與向上球隊緣分，得追溯到2019年。當時，陳文田透過友人介紹，結識了向上國中棒球隊教練鍾昆龍，得知球隊中有許多家庭艱困孩子，因為繳不起每月6000元的餐費及教練費，打算放棄夢想。顯見球隊經費拮据，逼得鍾教練不惜變賣金項鍊來支撐球隊。陳文田說，鍾教練對教育與球隊的熱情打動他，當下應允贊助餐費，就這樣和向上結緣，且一晃8年。這期間，陳文田協助改建球員浴室、提供日常訓練經費、更新訓練器材等，成了孩子口中最親切的「長腿叔叔」，讓他們即使身處艱困環境，依然能感受到來自社會的厚實臂膀。在愛心資源灌注下，原本默默無聞的向上國中棒球隊，表現一年比一年亮眼。獲得贊助僅3年，便搶進全國聯賽8強；今年更是不負眾望，勇奪「114學年度國中棒球運動聯賽軟式組全國冠軍」。陳文田總經理今年更是全程參與球隊的每一場聯賽，在場邊頂著烈日吶喊。他表示，企業經營的真諦在於「陪伴人成長」，他希望讓孩子感受到這份支持不會因比賽結束而消失，而是會始終站在他們身旁，看著他們一步步踏穩人生的腳步。今天舉行捐贈儀式，師生們看到嶄新巴士開進校園，無不興奮歡呼。陳文田說，8年來讓他體驗到「做公益也會上癮」。回想他剛到向上時，棒球隊有如無波池塘，他就像是丟進池塘的小石頭，激起漣漪，也讓池塘裡的生物動起來。他強調，在座的每個人，不管是校長、會長或家長，各個都是讓球隊起來的漣漪。校長黃智暘致詞感謝台灣理財通多年來的支持，尤其此次捐贈價值400萬元的交通車，對球隊移動的安全性與訓練穩定性有極大助益。鍾昆龍教練也坦言，有了專屬車輛，球員外出比賽能更妥善保留體力，提升專注力。