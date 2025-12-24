桃園市長張善政今（24）日表示，經過1年評估之後，桃園第二市政園區將落腳台鐵中路車站附近，未來將會和中路重劃區結合、一起開發，園區規劃進駐市政服務大樓及市議會兩個最大公共設施，更將整合道路系統、捷運規劃等大眾運輸工具，打造未來城市核心。根據樂居網資料指出，中路重劃區近一年成交價為52.31萬元。
第二市政園區選在中路車站 將配合區域開發規劃
桃園市長張善政今（24）日在就職3周年記者會上宣布，桃園第二市政園區將落腳中路，就選在台鐵中路車站預定地附近，第二市政園區將結合中路重劃區，打造未來城市核心，補足超過40年的舊市府園區的不足之處。
桃園第二市政園區選址已經討論多年，前桃園市長鄭文燦任內就有委外評估適合位置，包括桃園、八德交界的國際路中路1-16號埤塘附近，及捷運綠線G12、G13車站周邊，張善政上任後，2案皆有送都市計劃給內政部審議。
中路重劃區機能尚不完善 每坪成交價破50萬元
選址所在地中路車站與未來第二市政園區距離近，交通便捷，園區規劃進駐市政服務大樓及市議會兩個最大公共設施，更將整合道路系統、捷運規劃等大眾運輸工具，帶動鐵路地下化周邊土地的轉型。
根據樂居網指出，中路重劃區位於桃園市桃園區，為桃園區西側的純住宅重劃區，主要道路為正光及大興西路連接國道，有風禾公園等大型綠地，環境舒適宜居。目前區域機能逐漸完善，有全聯及零星連鎖餐廳，但主要生活機能仍仰賴附近的市府、中正路商圈。近一年成交價為每坪52.31萬元，新案成交價為每坪55.86萬元。
資料來源：桃園市政府、樂居網
