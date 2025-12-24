我是廣告 請繼續往下閱讀

今（24）日傍晚5時47分台東縣卑南鄉發生芮氏規模6.1地震，台鐵關山=台東=金崙間路線不通，即起辦理公路接駁。氣象署地震報告指出，震央位在台東縣卑南鄉、台東縣政府北方10.1公里處，地震深度11.9公里，採用2020年新制10級震度分層，台東卑南最大震度是5弱。台東市、花蓮縣富里、屏東縣三地門震度4級。另外，高雄桃源、屏東市、南投縣玉山、台南楠西、嘉義縣番路、雲林草嶺、高雄市、嘉義市、嘉義縣太保市、雲林縣斗六市、台南市及彰化縣員林震度都是3級。台鐵表示，受17:47地震影響，因受變電站跳電影響，關山=台東=金崙間列車暫時停駛，即起辦理公路接駁，已通知工、電單位巡查路線及電車線，預計21時前完成。根據台鐵規定，3級地震：第一趟列車以60K/H慢行至前方站，並檢視路綫，如無異狀第二趟列車起恢復原速度。4級、5弱地震：第一趟列車以30K/H，第二趟列車起以60K/H慢行至前方站。另需由工、電單位派員巡查路線，俟無礙後，才恢復原速度。